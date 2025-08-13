xs
100,000 ดอลล์พอไหม? AWS ให้ทุน Data Center อัดฉีดนักศึกษา ปั้นไทยศูนย์กลางโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ถอดรหัสการเปิดตัวโครงการทุน Advanced Data Center Engineering Excellence Scholarship ผลงานความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ Amazon Web Services หรือ AWS ที่หวังผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับโลก มั่นใจช่วยให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค เปิดโอกาสเด็กไทยมีงานทำภายในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลของประเทศที่กำลังเติบโตรวดเร็ว

โปรเจ็กต์นี้น่าสนใจมากในวันที่ Data Center กำลังกลายเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น AI, Cloud Computing หรือ Big Data ทุกอย่างล้วนต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดย AWS เองได้แสดงความเชื่อมั่นด้วยการประกาศลงทุนกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศไทย ภายในปี 2580 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า ตลาด Cloud และ Data Center ของไทยนั้นมีโอกาสที่น่าตื่นเต้น และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวคงไม่พอ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการลงทุนด้านคน หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ความร่วมมือของ สจล. และ AWS จึง ไม่ใช่การมอบทุนการศึกษาธรรมดา แต่คือการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาวิศวกรยุคใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศูนย์ข้อมูล

เมื่อความต้องการบุคลากรด้าน Cloud และ Data Center นั้นสูงมาก โครงการนี้จึงเป็นการตอบโจทย์โดยตรง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถมารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ซึ่งแม้ในระยะเริ่มต้นนี้ AWS จะสนับสนุนทุน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับนักศึกษา 16 คน เป็นเวลา 2 ปี แต่ผู้บริหารจาก AWS ก็ระบุชัดเจนว่านี่คือโครงการนำร่อง ที่จะเก็บข้อมูลเพื่อดูผลลัพธ์ว่านักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างไร และจะสามารถขยายผลต่อไปได้ในอนาคต

***คลาวด์ไทยไปต่อ

นายซาจิ พีเค ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีน จาก AWS กล่าวถึงแนวโน้มตลาดคลาวด์และศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยสำหรับครึ่งหลังของปี 2025 ว่าประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้นในตลาดคลาวด์ แต่มีโอกาสที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ AWS จึงไม่เพียงให้คำมั่นพร้อมลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องอีก 12 ปีข้างหน้า แต่บริษัทกำลังเร่งพัฒนาทั้งระบบนิเวศของลูกค้าและพันธมิตรในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าธุรกิจคลาวด์จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยมองว่าเป็นโอกาสที่สดใสและมีแนวโน้มที่ดีสำหรับ AWS ในระยะยาว

"AWS มองเห็นโอกาสในตลาดคลาวด์สำหรับองค์กรด้านการศึกษาในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการรับฟังลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริง และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ AWS จะยังคงใช้วิธีการนี้ในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคงความเป็นผู้เล่นหลักในตลาด"

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ AWS คือการเปิดตัวโครงการทุน Advanced Data Center Engineering Excellence Scholarship โดยนอกจากความร่วมมือกับ สจล. เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนด้านวิศวกรรมศูนย์ข้อมูล และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทด้าน Data Center Engineering โปรเจ็กต์นี้ยังมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้เข้ามารับบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาบุคลากรไทย บนมุมมองว่าการลงทุนในทุนมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จะช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคได้อย่างมั่นคง

ในมุมของ AWS วิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะวิศวกรรุ่นใหม่คือโครงการนี้จะช่วยสร้างบุคลากรที่สามารถดูแลและออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการออกแบบที่ยั่งยืน, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, และการใช้ AI ในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญของโลกยุคใหม่ หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (CIIM) แห่ง สจล. โดยมีหลักสูตรขั้นสูงที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ

AWS ตัดสินใจให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักศึกษาทุนจำนวน 16 คน ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา โดยการรับนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรปริญญาโทนี้มีกำหนดเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2568 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อจัดหาประสบการณ์ฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านทักษะในโลกแห่งความจริง และเปิดโอกาสในการมีงานทำภายในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

"""100,000 ดอลล์พอไหม?

เมื่อถามถึงแผนการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย และแผนการพัฒนาบุคลากรและโครงการทุนการศึกษา AWS ย้ำว่าความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในด้านคลาวด์และศูนย์ข้อมูลนั้นสูงมาก ขณะนี้ AWS กำลังดำเนินการโครงการนำร่อง ซึ่งจากผลการเรียนรู้ของโครงการนำร่องนี้จะมีโอกาสในการขยายความร่วมมือ ไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในอนาคต

"เงินทุน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง ที่มุ่งเน้นนักศึกษาประมาณ 16 คนในช่วง 2 ปีการศึกษาแรก โดยสิ่งที่ AWS คาดหวังจากการให้การสนับสนุนนี้คือการได้รับข้อมูลเชิงลึกว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่างไร และประโยชน์นั้นจะส่งผลต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร ซึ่งจากผลการเรียนรู้ของโครงการนำร่องนี้ AWS ก็สามารถขยายโครงการต่อไปได้ในอนาคต"

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. มั่นใจว่าโครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งมั่นจะเป็นแถวหน้าของนวัตกรรมระดับโลกหรือ The World Master of Innovation ซึ่งโครงการนี้สะท้อนชัดถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนในภาคเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตดิจิทัลของชาติในที่สุด.

ตัวแทนจาก Amazon Web Services (AWS), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการทุน Advanced Data Center Engineering Excellence Scholarship

