ส่งต่อความรักแทนใจ ให้แม่ด้วย AIS Points

AIS มอบความสุขต้อนรับวันแม่ 2568 มัดรวมสิทธิพิเศษให้ลูกค้าใช้ AIS Points แลกรับของขวัญแทนความรักและความห่วงใย เริ่มต้นเพียง 1 คะแนน ผ่านแอป myAIS ไม่ว่าจะพาแม่ไปอิ่มอร่อยกับร้านดัง เที่ยวพักผ่อนแบบพรีเมียม ช้อปของขวัญสุดพิเศษ ส่งสติกเกอร์ไลน์บอกรัก หรือดูแลสุขภาพแม่อย่างใส่ใจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มช่วงเวลาสำคัญให้กับทุกครอบครัวอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจตลอดเดือนแห่งความรักของแม่ปีนี้
พาแม่ช้อป ชิม ชิล แชท เติมความสุขได้ทั้งวัน เก็บคูปองส่วนลด พาแม่อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ ช้อปสนุก พร้อมเล่นเน็ตเพลินไม่สะดุด ใช้ 110 คะแนน แลกรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับเมนูที่ร่วมรายการ ที่ Sizzler หรือใช้ 130 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาทที่ Fuji Restaurant หรือใช้ 300 คะแนน แลกส่วนลด 100 บาทที่ The Mall Department Store ใช้ 45 คะแนน แลกแพ็กเน็ต 6MBps เล่นเน็ตเต็มสปีด นาน 1 วัน เริ่มเก็บคูปองและใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 68
จัดทริปลัดฟ้า พาแม่เที่ยวในแบบที่พิเศษกว่าเดิม ใช้เพียง 1 คะแนน แลกรับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน หรือที่พักหรูราคาพิเศษทั่วโลก อาทิ Baba Beach Club Hua Hin / Natai และ Sri Panwa Phuket, GO Hotel, โรงแรมและรีสอร์ตในเครือดุสิต, โรงแรมและรีสอร์ทในกลุ่มบีดับเบิ้ลยูเอช โฮเทล, ส่วนลดเมื่อจองที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการ และตั๋วเครื่องบินผ่าน Trip.com
ส่งของขวัญแทนใจเซอร์ไพรส์แม่ ใช้เพียง 1 คะแนน แลกรับส่วนลดสำหรับซื้อของขวัญให้แม่ ผ่านแพลตฟอร์ม
ช้อปปิ้งออนไลน์ยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Tops Online, Big C Online และ ThailandPostMart โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของแต่ละแพลตฟอร์ม
พาแม่ตรวจสุขภาพแทนความห่วงใย ใช้เพียง 1 คะแนน แลกรับส่วนลดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 15 รายการ ราคาเพียง 3,500 บาท (จากราคาปกติ 8,690 บาท) จากเครือโรงพยาบาลพญาไท- เปาโล ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 68
บอกรักแม่ด้วยสติกเกอร์ไลน์สุดน่ารัก ใช้ 35 คะแนน แลกรับฟรีสติกเกอร์ไลน์ 1 เซต ส่งความรักและความห่วงใยให้แม่ได้ง่ายๆ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 68