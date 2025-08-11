ทรัมป์กดภาษี 19% 'ดีป้า' มองเงินทุนเอไอ-ดาต้าพุ่ง

ภาษีทรัมป์ 19% หนุนลงทุนเอไอ-ดาต้าเซ็นเตอร์ 'ดีป้า' ดัน พ.ร.บ.เกม ดึงเงินกองทุน USO ปีละ 500 ล้าน เปิดสรรหา ผอ.ดีป้า คนใหม่ 23 ส.ค.68
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การที่สหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยที่ 19% จากเดิม 36% อยู่ในกรอบใกล้เคียงประเทศอาเซียน มองเป็นรายสินค้า โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างถือหุ้นสหรัฐฯ และโรงงานมักเลือกฐานผลิตที่ต้นทุนแรงงาน ภาษีต่ำอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก ขณะเดียวกัน การเปิดทางให้บริษัทอเมริกันทำธุรกิจในไทยสะดวกขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ต้องเฝ้าดูผลกระทบต่อผู้เล่นจากจีนและผู้ประกอบการไทยไม่ให้เสียเปรียบเกินไป
"บรรยากาศการลงทุนตอบรับดี โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และซอฟต์แวร์ จากเดิมที่กังวลว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีสูงกว่านี้ ทั้งยังคาดว่าแนวโน้มเชิงนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์จะผลักดันให้บริษัทอเมริกันใช้สิทธิประโยชน์ภาษีเพื่อให้บริการในไทยมากขึ้น ทั้งคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และเอไอ
ส่วนฮาร์ดแวร์ที่แข่งด้วยต้นทุน ผู้ประกอบการยังมีวิธีปรับตัว เพราะไทยไม่ได้เป็นฐานผลิตขั้นสุดท้ายเป็นหลัก ด้านคำขอส่งเสริมการลงทุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลรวมดาต้าเซ็นเตอร์ อยู่ราว 5 แสนล้านบาท และมีโอกาสขยับเป็น 6-7 แสนล้านบาทในไตรมาสถัดไป สะท้อนศักยภาพการลงทุนของไทยที่เร่งขยายตัว" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว
บนโมเมนตัมดังกล่าว ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้าผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม พ.ศ. ... หรือ พ.ร.บ.เกม เพื่อสร้างแหล่งทุนต่อเนื่องให้ระบบนิเวศเกมดิจิทัล โดยตั้งกรอบ 500 ล้านบาทต่อปี จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หรือกองทุนยูโซ่ (USO) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ใช่งบใหม่ แต่กันจากก้อนเดิมในรูปแบบใช้ไม่หมดเติมเท่าที่จำเป็น ปีละไม่เกิน 500 ล้านบาท
"ได้หารือกับ กสทช. แล้ว ฝ่ายกฎหมายยืนยันหลักการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ได้คัดค้าน ขั้นตอนถัดไป คือ รอหนังสืออย่างเป็นทางการจาก กสทช.เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของ ครม. และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อจัดสรรตามอำนาจ ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างกฎหมาย ภาครัฐต้องเวียนขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และกรมสรรพากร ซึ่งแนวทางพึ่งพาภาษีดิจิทัลได้ถูกตัดออกแล้ว เหลือกลไกจาก กสทช. ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ส่วนบทบาทอีสปอร์ตเชิงกีฬา การคัดตัวนักกีฬาและงานอีเวนต์ ควรอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะที่ ดีป้าจะขับเคลื่อนเกมดิจิทัล ในฐานะอุตสาหกรรมดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ ขณะเดียวกัน ต้องเร่งสะสางการเบิกจ่ายโครงการอีสปอร์ตในสถานศึกษาที่ค้างอยู่ให้ถึงมือผู้ปฏิบัติ" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนวาระดิจิทัลดังกล่าวให้ต่อเนื่อง ดีป้าจะเปิดกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าคนใหม่ราววันที่ 23 ส.ค.68 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และสิ้นสุดในช่วงต้นปีหน้า
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องการผู้นำที่ลงมือทำจริง มีความรับผิดชอบสูงสร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนใหม่กับการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อผู้ลงทุน เช่น พลังงานสีเขียวและต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการแก้ปัญหากำลังคนด้วย Digital Talent Visa เปิดทางผู้เชี่ยวชาญต่างชาติด้านดิจิทัลเข้ามาทำงานในไทย แล้วเดินแผนสร้างคนไทยระยะกลาง-ยาว เพราะการปั้นผู้เชี่ยวชาญภายใน 1-2 ปี ทำได้ยาก จำเป็นต้องใช้สองทางควบคู่กัน เพื่อไม่ให้ไทยพลาดจังหวะเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล