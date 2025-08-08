'NT' กำไรครึ่งปี 4 พันล้าน เร่งปิดยอดสิ้นปีเข้าเป้า

'NT' โชว์กำไรครึ่งปี 4 พันล้าน เร่งปิดยอดสิ้นปีเข้าเป้า ลุยธุรกิจใหม่ดาวเทียม LEO-พันธมิตร Joint Venture ปักหมุดไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 ว่า NT มีรายได้รวม 41,118 ล้านบาท จากธุรกิจโมบาย บรอดแบนด์ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการดิจิทัล มีกำไรสุทธิ 4,110 ล้านบาท คาดว่าภายในสิ้นปีรายได้จะอยู่ที่ 67,525 ล้านบาท และกำไรสุทธิเป็นไปตามแผนธุรกิจ ตัวเลขดังกล่าวรวมดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากรายการพิเศษค่าคดีความส่วนแบ่งผลประโยชน์กับ บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มูลค่า 5,128 ล้านบาท
ผลกำไรครึ่งปีแรกสูงกว่าแผนจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ EBIT เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเสื่อมราคาลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ส่งผลให้ NT ได้รับการปลดออกจากแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อเดือน พ.ค.68 ที่ผ่านมา โดยบริษัทเดินหน้าตามยุทธศาสตร์หลักเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สนับสนุนภารกิจภาครัฐ และพัฒนาองค์กร ภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
พ.อ.สรรพชัยย์ กล่าวว่า หลังใบอนุญาตคลื่นความถี่ 850 MHz, 2300 MHz และ 2100 MHz สิ้นสุดในเดือน ส.ค.68 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ NT เป้าหมายแรกคือการรักษาฐานรายได้ธุรกิจหลัก โดยเฉพาะโมบาย ปัจจุบันได้โอนย้ายลูกค้าและให้บริการต่อบนคลื่น 700 MHz พร้อมปรับแพ็กเกจเน้น 4G ลดต้นทุนโรมมิ่ง เพื่อให้ลูกค้า MY by NT ใช้งานโทรและอินเทอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ NT เดินหน้าสร้างรายได้จากพื้นที่เช่าในทำเลศักยภาพสูง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีลูกค้าแสดงความสนใจหลายราย พร้อมปรับขั้นตอนหาผู้เช่าและอนุมัติราคาให้คล่องตัว ใช้ระบบข้อมูลภายในเร่งกระบวนการทำงาน รวมถึงปรับพื้นที่อาคารแจ้งวัฒนะ เพิ่มพื้นที่ว่างราว 10,000 ตารางเมตรเพื่อปล่อยเช่า
สำหรับธุรกิจใหม่ NT มุ่งขยายความร่วมมือพันธมิตรแบบ Joint Venture ในด้านดิจิทัล คลาวด์ และธุรกิจดาวเทียม โดยพัฒนาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) และให้บริการเกตเวย์แก่เครือข่าย Eutelsat One Web ซึ่งเป็นต้นแบบความร่วมมือที่สามารถต่อยอดสู่การให้บริการควบคุมโดรนผ่านระบบดาวเทียมในอนาคต นอกจากนี้ ยังเตรียมรุกตลาดบริการดิจิทัล ดาต้าคอม บรอดแบนด์ CCTV และอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค ผ่านทีมขายทั่วประเทศ เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมควบคุมต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้ได้ตามเป้า
นอกเหนือจากการขยายรายได้และฐานลูกค้า NT ยังขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประเทศ อาทิ การบูรณาการใช้คลื่น 850 MHz ร่วมกับคลื่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและระบบ Digital Trunk เพื่อเสริมความมั่นคงและรองรับการสื่อสารในภารกิจหรือภัยพิบัติ โดย NT มั่นใจว่ามีความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากรทั่วประเทศในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐและความมั่นคง
อีกหนึ่งโครงการสำคัญคือการผลักดันประเทศไทยเป็น ASEAN Digital Hub รองรับยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาค ด้วยการเพิ่มเส้นทางเชื่อมโยงเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดินในเส้นทางยุทธศาสตร์ เช่น อันดามัน-อ่าวไทย และไทย-สิงคโปร์ พร้อมบาลานซ์ทราฟิกในและนอกประเทศ และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงที่เป็นกลาง เพื่อเสริมความมั่นคงและยกระดับบทบาทไทยในฐานะผู้นำสื่อโทรคมนาคมของอาเซียนในอนาคต