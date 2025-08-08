สคส.ลุยสอบร้านขายมือถือดัง พนักงานเอี่ยวข้อมูลรั่ว

สคส.ลุยสอบร้านขายมือถือดัง ปมพนักงานแอบส่งภาพข้อมูลลูกค้าผ่าน Telegram ชี้ละเมิดสิทธิร้ายแรง สั่งส่งหลักฐาน-ขู่ดำเนินคดีอาญา มาตรการคุ้มครองข้อมูลตาม PDPA เข้มงวด
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC เปิดเผยว่า ทาง สคส. ได้มีคำสั่งเรียกบริษัทมือถือชื่อดังเข้าพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และติดตามแนวทางการรับมือเหตุละเมิดข้อมูลในครั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะรายงานเหตุการละเมิดยัง สคส. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ทำให้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมทั้งขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารหลักฐานใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.รายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันซ้ำรอย โดยเฉพาะการตรวจสอบภายในและมาตรการเชิงองค์กรในการกำกับดูแลพนักงาน
2.ผลการสอบสวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นพบว่ามีพนักงานเกี่ยวข้องในกลุ่ม Telegram อย่างน้อย 6 ราย
3.แนวทางขยายผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะการดำเนินคดีตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) หากพบการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในการทำผิดทางอาญา
4.แนวทางการเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งในแง่จิตใจ ความเสียหายจากการรั่วไหล และการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อแบรนด์
"ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน การละเมิดโดยผู้มีหน้าที่เก็บรักษา ถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อความมั่นคงของระบบดิจิทัลไทย" พ.ต.อ.สุรพงศ์ กล่าว และกล่าวต่อไปว่า สคส. ขอย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปเพื่อ ยกระดับมาตรการเชิงรุก ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเสริมความมั่นใจให้ประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในมือของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
หากพบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โทร.02-111-8800 หรืออีเมล: saraban@pdpc.or.th