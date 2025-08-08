กสทช.ขยายเกณฑ์ USO-ไฟเขียววางท่อสื่อสาร

กสทช.ปรับเกณฑ์ USO ครอบคลุมงานมั่นคง-สาธารณะ เพิ่มเพดานลดหย่อนโครงการเร่งด่วน ไฟเขียวเอกชนวางท่อสื่อสารเชื่อมไทย-ลาว-อันดามัน
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประชุมครั้งที่ 23/2568 ต่อเนื่องจากวันที่ 6 ส.ค.68 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.68 มีระเบียบวาระรวม 63 เรื่อง ผ่านการพิจารณาแล้ว 29 เรื่อง โดยมีประเด็นสำคัญ คือ วาระ 4.11 ร่างประกาศ กสทช. ฉบับที่ 2 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคม
ร่างประกาศฉบับใหม่นี้ได้ปรับปรุงนิยาม "ภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ" ให้ครอบคลุมงานด้านความมั่นคงและการบริการสาธารณะตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดให้การใช้จ่าย USO สามารถนำไปใช้ในโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น บริการอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานในชุมชน โรงเรียน และพื้นที่ห่างไกล การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารเพื่อสนับสนุนความมั่นคง และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังขยายเพดานการหักลดหย่อนค่าใช้จ่าย USO จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ที่ต้องจัดสรร และไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี ให้สามารถเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 หรือไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีในกรณีภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
อีกวาระที่น่าสนใจคือ วาระ 6.2 การขอใช้สิทธิตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 เพื่อปักตั้งเสา เดินสาย วางท่อ หรืออุปกรณ์ประกอบการให้บริการโทรคมนาคม โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 119 กิโลเมตร ในจังหวัดสตูลและสงขลา เชื่อมโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศฝั่งทะเลอันดามัน ผ่านความร่วมมือกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ส่วนบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน) ขอวางท่อร้อยสายสื่อสาร 1 เส้นทาง ระยะทาง 3.35 กิโลเมตร บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแก้ปัญหาการตัดการเชื่อมต่อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยังคู่ค้าในเวียดนาม