GWS CLOUD โหมไฟเทรนด์เช่า GPU ไม่เต็มแผ่น จับมือ depa ลุย SME

ระอุขึ้นอีกสำหรับตลาดบริการเช่าหน่วยประมวลผลกราฟฟิกหรือ GPU แบบไม่เต็มแผ่น ล่าสุด GWS CLOUD ผู้ให้บริการคลาวด์จากไต้หวัน ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เพื่อนำเทคโนโลยีและบริการคลาวด์ ชั้นนำระดับโลกมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปและ SMEs เมืองไทย ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในโลกดิจิทัล
นีนี่ อู๋ ประธานกรรมการ บริษัท จีดับเบิ้ลยูเอส คลาวด์ จำกัด (GWS CLOUD) กล่าวว่าการร่วมมือกันครั้งนี้นับเป็นการเปิดทางให้กลุ่มบริษัทสตาร์ตอัป โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและดีป้า ให้ได้รู้จักและเข้าถึงบริการคลาวด์ล้ำสมัยและบริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบครบวงจรที่สะดวก เสถียร และปลอดภัย เพื่อยกระดับธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง
"ความร่วมมือกับดีป้าในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญบนเส้นทางการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ได้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก พร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้ก้าวหน้า GWS CLOUD ตั้งเป้าหมายเป็นพันธมิตรที่ช่วยสตาร์ตอัปไทยท่ามกลางการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล ขณะนี้ทุกอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI Cloud การใช้คลาวด์จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจากไต้หวันสู่ตลาดไทย พร้อมส่งมอบบริการคลาวด์ที่เหมาะสมและเข้าใจธุรกิจทุกสเกล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้ที่ใช้ระบบคลาวด์อยู่แล้วหรือสตาร์ตอัปยุคใหม่ที่กำลังพิจารณาลองใช้ระบบคลาวด์เพื่อยกระดับธุรกิจไปอีกขั้น GWS CLOUD พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งขยายโอกาส ความร่วมมือ และการเติบโตทั้งในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
บริการเช่า GPU แบบไม่เต็มแผ่น (fractional GPU rental) หมายถึงการให้เช่าทรัพยากร GPU เฉพาะบางส่วน ไม่ใช่การเหมาใช้ทั้งเครื่องหรือทั้งการ์ดจอ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพลังประมวลผลในระดับที่ต้องการโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับ GPU ทั้งตัว บริการลักษณะนี้ถือเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างมากทั้งในไทยและทั่วโลก ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในงาน AI, การพัฒนาเกม, และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ จุดเด่นของบริการแบบนี้คือความยืดหยุ่นและการประหยัดต้นทุนในระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้พลังประมวลผลเฉพาะช่วงเวลาหรืองานที่ไม่ต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา ตลาดนี้มีผู้ให้บริการจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ เช่น GWS CLOUD (ประเทศไทย), NVIDIA GeForce Now (สำหรับเกมมิ่ง), และแพลตฟอร์มอย่าง vast.ai ที่ให้เช่า GPU ตามความต้องการ สถานการณ์ตลาดในวันนี้คือการแข่งขันทำให้ราคาค่าเช่าเริ่มมีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในหมู่นักพัฒนาเกม, นักขุดคริปโต และผู้ที่ทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในประเทศไทยคือผู้ใช้ในไทยบางรายอาจต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสพบข้อจำกัดเรื่องความหน่วง (latency) หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สำหรับ GWS AI Cloud บริการเช่า GPU แบบยืดหยุ่นจะเริ่มแค่ 0.25 แผ่น สามารถใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอ ไม่ต้องลงทุนหนัก นอกจากนี้ ยังมาพร้อมบริการเสริมครบวงจร ตั้งแต่ Backup, DR, Network Optimization ไปจนถึงทีมสนับสนุนมืออาชีพตลอด 24 ชม. ซึ่งลูกค้าปัจจุบันประกอบด้วยทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษาในไทย
ในส่วนความร่วมมือระหว่าง GWS CLOUD และดีป้า คาดว่าจะเป็นการเปิดประตูให้ธุรกิจไทยเข้าถึงเทคโนโลยีคลาวด์แบบ All-in-One ที่จัดเต็มทั้งการประมวลผล ความปลอดภัย การจัดเก็บ ไปจนถึงบริการ AI พร้อมใช้งานจริง โดยที่ผ่านมา สถิติชี้ว่าองค์กรไทยปัจจุบันมีการทุ่มงบกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ ไปกับบริการคลาวด์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในยุค AI Cloud และการเติบโตนี้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 GWS CLOUD ได้เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประจำภูมิภาคอาเซียน เพราะมองเห็นศักยภาพของตลาด และนโยบาย Cloud First ของรัฐบาลไทย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจคลาวด์เติบโตอย่างมั่นคงและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น.