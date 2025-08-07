ทรู เปิดตัว "แอปทรู" เวอร์ชันใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว” ผุดแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้าน

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าทรูและดีแทคให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital touchpoint) ที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าผ่าน แอปทรู แอปเดียวที่รวมทุกบริการไว้ครบจบในที่เดียว ผสานเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ตอบโจทย์แบบรู้ใจในทุกมิติ โดยเน้นมุ่งพัฒนาแอปทรูให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด พร้อมมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่สะดวก รู้ใจ โดนใจ และสบายใจ เสมือนยกช้อปมาไว้ที่ปลายนิ้ว ภายใต้แนวคิด “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว”
พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2568 โดยทุกการใช้งานผ่านแอปทรูไม่ว่าจะจ่ายบิล ซื้อแพ็กเกจเสริม หรือแลกทรูพอยท์ ดีแทคคอยน์ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์ และโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ Tesla ทองคำ โทรศัพท์ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ส่งท้ายปี
พร้อมดึงดูโอสุดฮอต 'ฟอส-บุ๊ค' - “ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง" และ “บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ ถ่ายทอดทุกฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เจาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สร้างการรับรู้ที่ใช่ โดนใจทุกเทรนด์ ถ่ายทอดความสนุกและฟังก์ชันสุดคุ้มผ่านซีรีส์ 4 ตอน ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์และประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นที่ EP.1 สะดวก: จ่ายบิลของตัวเอง ครอบครัว หรือเพื่อน ได้ในไม่กี่ขั้นตอน คลิก https://www.facebook.com/share/r/1Aq4aMyakk/
นายนิติธรรม โกวิทกูลไกร หัวหน้าสายงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรูมุ่งมั่นในการพัฒนาแอปทรูให้เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันบริการ แต่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าใจลูกค้าทรูและดีแทคในทุกมิติ โดยการออกแบบฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการเฉพาะบุคคล ผ่านการผสานเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานให้สะดวก รวดเร็ว และตรงใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าแอปทรู จะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างลูกค้าและบริการของทรูและดีแทคในยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ แอปทรูยังถูกออกแบบให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ดิจิทัลในมือคุณ ที่รวมทุกบริการไว้ในที่เดียว รองรับทั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ การเข้าถึงคอนเทนต์ ความบันเทิง และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แบบครบวงจร พร้อมสร้างความมั่นใจในการใช้งานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ทรู คอร์ปอเรชั่น เชื่อมั่นว่า การยกระดับแอปทรูด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะทำให้แอปฯ นี้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อหลักระหว่างลูกค้าและบริการของทรูและดีแทคในยุคดิจิทัล ไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง”
แคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” เปลี่ยนทุกการใช้งานแอปทรู ให้กลายเป็นโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ตลอดครึ่งปีหลังนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568 รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 10 ล้านบาท พร้อมแจกจริงทุกสัปดาห์ และมีลุ้นรางวัลใหญ่ส่งท้ายปีคือ รถยนต์ Tesla จำนวน 2 คัน
สามารถร่วมสนุกได้ง่าย ๆ เพียงทำรายการผ่านแอปทรู ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ทันที 2 ต่อ
ต่อที่ 1: ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์ (1 ก.ค. – 28 ธ.ค. 2568)
ลูกค้าจ่ายบิล ซื้อแพ็กเสริมผ่านแอปทรู ทุกๆ 100 บาท ได้ “1 สิทธิ์ลุ้นโชค” ทุกสัปดาห์
• ชำระค่าบริการรายเดือนเต็มบิล และไม่มียอดคงค้าง มูลค่า ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ
• ชำระค่าบริการรายเดือนเต็มบิล และไม่มียอดคงค้างให้แก่ผู้อื่น มูลค่า ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ และสิทธิ์นั้นจะได้รับที่เจ้าของเบอร์
• ชำระค่าบริการล่วงหน้า มูลค่า ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ
การซื้อแพ็กเกจเสริมขั้นต่ำ 100 บาท และทุกๆ มูลค่า100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ ( ยกเว้นแพ็กเกจเสริม โรมมิ่ง )
พร้อมชำระเงินผ่านช่องทาง ทรูมันนี่ วอลเล็ต หรือ โมบายแบงค์กิ้ง หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต /เดบิต (ยกเว้นช่องทาง QR Code)
ลูกค้านำทรูพอยท์ หรือดีแทคคอยน์ แลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล (ระยะเวลากิจกรรม 28 ก.ค.-28 ธ.ค.68)
• 5 ทรูพอยท์ หรือ 50 ดีแทคคอยน์ แลกรับ 1 สิทธิ์
• 50 ทรูพอยท์ หรือ 500 ดีแทคคอยน์ แลกรับ 10สิทธิ์
• 200 ทรูพอยท์ หรือ 2,000 ดีแทคคอยน์ แลกรับ 50สิทธิ์
และต้องกดลงทะเบียนกเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทรู
ต่อที่ 2: สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่
เบอร์ทรูและดีแทคที่ทำรายการผ่านแอปทรู ในต่อที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่อัตโนมัติ โดยรางวัลใหญ่คือรถยนต์ Tesla จำนวน 2 คัน และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้โชคดีต้องเป็นผู้ใช้บริการทรูหรือดีแทค ณ วันประกาศผลรางวัล
ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะจ่ายบิล เติมเน็ต ซื้อแพ็กเกจ หรือแลกพอยท์ในแอปทรู ล้วนเป็นโอกาสลุ้นโชคครั้งใหญ่ พร้อมสร้างประสบการณ์ใช้งานที่เข้าใจผู้ใช้ยิ่งกว่าที่เคย นี่คือบทพิสูจน์ว่า ทรูไม่ได้เพียงเชื่อมต่อเครือข่าย แต่ยังเชื่อมต่อ “ความสุข” และ “ความคุ้มค่า” ในทุกวัน
ร่วมลุ้นและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://s.true.th/3aCz/exkoqm9g