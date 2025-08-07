xs
xsm
sm
md
lg

ทรู เปิดตัว "แอปทรู" เวอร์ชันใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว” ผุดแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าทรูและดีแทคให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital touchpoint) ที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าผ่าน แอปทรู แอปเดียวที่รวมทุกบริการไว้ครบจบในที่เดียว ผสานเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ตอบโจทย์แบบรู้ใจในทุกมิติ โดยเน้นมุ่งพัฒนาแอปทรูให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด พร้อมมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่สะดวก รู้ใจ โดนใจ และสบายใจ เสมือนยกช้อปมาไว้ที่ปลายนิ้ว ภายใต้แนวคิด “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว”

พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2568 โดยทุกการใช้งานผ่านแอปทรูไม่ว่าจะจ่ายบิล ซื้อแพ็กเกจเสริม หรือแลกทรูพอยท์ ดีแทคคอยน์ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์ และโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ Tesla ทองคำ โทรศัพท์ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ส่งท้ายปี

พร้อมดึงดูโอสุดฮอต 'ฟอส-บุ๊ค' - “ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง" และ “บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ ถ่ายทอดทุกฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เจาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สร้างการรับรู้ที่ใช่ โดนใจทุกเทรนด์ ถ่ายทอดความสนุกและฟังก์ชันสุดคุ้มผ่านซีรีส์ 4 ตอน ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์และประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นที่ EP.1 สะดวก: จ่ายบิลของตัวเอง ครอบครัว หรือเพื่อน ได้ในไม่กี่ขั้นตอน คลิก https://www.facebook.com/share/r/1Aq4aMyakk/


นายนิติธรรม โกวิทกูลไกร หัวหน้าสายงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรูมุ่งมั่นในการพัฒนาแอปทรูให้เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันบริการ แต่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าใจลูกค้าทรูและดีแทคในทุกมิติ โดยการออกแบบฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการเฉพาะบุคคล ผ่านการผสานเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานให้สะดวก รวดเร็ว และตรงใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าแอปทรู จะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างลูกค้าและบริการของทรูและดีแทคในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ แอปทรูยังถูกออกแบบให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ดิจิทัลในมือคุณ ที่รวมทุกบริการไว้ในที่เดียว รองรับทั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ การเข้าถึงคอนเทนต์ ความบันเทิง และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แบบครบวงจร พร้อมสร้างความมั่นใจในการใช้งานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

ทรู คอร์ปอเรชั่น เชื่อมั่นว่า การยกระดับแอปทรูด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะทำให้แอปฯ นี้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อหลักระหว่างลูกค้าและบริการของทรูและดีแทคในยุคดิจิทัล ไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง”


แคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” เปลี่ยนทุกการใช้งานแอปทรู ให้กลายเป็นโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ตลอดครึ่งปีหลังนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568 รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 10 ล้านบาท พร้อมแจกจริงทุกสัปดาห์ และมีลุ้นรางวัลใหญ่ส่งท้ายปีคือ รถยนต์ Tesla จำนวน 2 คัน

สามารถร่วมสนุกได้ง่าย ๆ เพียงทำรายการผ่านแอปทรู ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ทันที 2 ต่อ


ต่อที่ 1: ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์ (1 ก.ค. – 28 ธ.ค. 2568)

ลูกค้าจ่ายบิล ซื้อแพ็กเสริมผ่านแอปทรู ทุกๆ 100 บาท ได้ “1 สิทธิ์ลุ้นโชค” ทุกสัปดาห์

• ชำระค่าบริการรายเดือนเต็มบิล และไม่มียอดคงค้าง มูลค่า ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ

• ชำระค่าบริการรายเดือนเต็มบิล และไม่มียอดคงค้างให้แก่ผู้อื่น มูลค่า ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ และสิทธิ์นั้นจะได้รับที่เจ้าของเบอร์

• ชำระค่าบริการล่วงหน้า มูลค่า ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ

การซื้อแพ็กเกจเสริมขั้นต่ำ 100 บาท และทุกๆ มูลค่า100 บาท รับ 1 สิทธิ์/หมายเลขบริการ ( ยกเว้นแพ็กเกจเสริม โรมมิ่ง )

พร้อมชำระเงินผ่านช่องทาง ทรูมันนี่ วอลเล็ต หรือ โมบายแบงค์กิ้ง หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต /เดบิต (ยกเว้นช่องทาง QR Code)

ลูกค้านำทรูพอยท์ หรือดีแทคคอยน์ แลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล (ระยะเวลากิจกรรม 28 ก.ค.-28 ธ.ค.68)

• 5 ทรูพอยท์ หรือ 50 ดีแทคคอยน์ แลกรับ 1 สิทธิ์

• 50 ทรูพอยท์ หรือ 500 ดีแทคคอยน์ แลกรับ 10สิทธิ์

• 200 ทรูพอยท์ หรือ 2,000 ดีแทคคอยน์ แลกรับ 50สิทธิ์

และต้องกดลงทะเบียนกเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทรู


ต่อที่ 2: สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่

เบอร์ทรูและดีแทคที่ทำรายการผ่านแอปทรู ในต่อที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่อัตโนมัติ โดยรางวัลใหญ่คือรถยนต์ Tesla จำนวน 2 คัน และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้โชคดีต้องเป็นผู้ใช้บริการทรูหรือดีแทค ณ วันประกาศผลรางวัล

ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะจ่ายบิล เติมเน็ต ซื้อแพ็กเกจ หรือแลกพอยท์ในแอปทรู ล้วนเป็นโอกาสลุ้นโชคครั้งใหญ่ พร้อมสร้างประสบการณ์ใช้งานที่เข้าใจผู้ใช้ยิ่งกว่าที่เคย นี่คือบทพิสูจน์ว่า ทรูไม่ได้เพียงเชื่อมต่อเครือข่าย แต่ยังเชื่อมต่อ “ความสุข” และ “ความคุ้มค่า” ในทุกวัน

ร่วมลุ้นและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://s.true.th/3aCz/exkoqm9g
ทรู เปิดตัว "แอปทรู" เวอร์ชันใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว” ผุดแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้าน
ทรู เปิดตัว "แอปทรู" เวอร์ชันใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว” ผุดแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้าน
ทรู เปิดตัว "แอปทรู" เวอร์ชันใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว” ผุดแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้าน
ทรู เปิดตัว "แอปทรู" เวอร์ชันใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว” ผุดแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้าน
ทรู เปิดตัว "แอปทรู" เวอร์ชันใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “แอปทรู รวมทุกเรื่อง ครบจบในที่เดียว” ผุดแคมเปญ “แอปทรูใจดี แจกรถ แจกล้าน” ลุ้นรางวัลกว่า 10 ล้าน
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น