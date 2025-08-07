แอบส่องเพื่อนชอบอะไรใน IG อัปเดต เพิ่มแท็บดู Reels ที่เพื่อนชอบ

Instagram ประกาศเปิดตัวชุดฟีเจอร์ใหม่ 3 อย่างพร้อมกัน ได้แก่ Repost, Instagram Map และแท็บ "เพื่อน" (Friends) ใน Reels ให้ผู้ใช้สามารถดู Reels ที่เพื่อนสนใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือหาเรื่องคุยได้ง่ายขึ้น
ฟีเจอร์อย่างการ "Repost" หรือการรีโพสต์ เปิดทางให้ผู้ใช้สามารถแชร์ Reels และโพสต์สาธารณะที่ชื่นชอบไปยังหน้าฟีดของตนเองได้โดยตรง เพื่อแบ่งปันความสนใจให้กับเพื่อนและผู้ติดตาม
โดยฟีเจอร์นี้จะให้เครดิตกลับไปยังเจ้าของคอนเทนต์ดั้งเดิมเสมอ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีสำหรับครีเอเตอร์ที่จะทำให้ผลงานของตนเองถูกเผยแพร่ไปสู่กลุ่มผู้ชมใหม่ๆ ผ่านการรีโพสต์ของผู้ใช้อื่น
เชื่อมต่อกับเพื่อนผ่าน "Instagram Map"
ฟีเจอร์แผนที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการติดตามว่าเพื่อนๆ อยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ โดยเน้นย้ำเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญ เพราะผู้ใช้งานจำเป็นต้องกดยินยอมในการแชร์ตำแหน่งก่อนเริ่มใช้งาน และสามารถเลือกกำหนดได้ว่าให้เฉพาะเพื่อนที่ติดตาม เพื่อนสนิท หรือเพื่อนที่เลือกเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งได้
อย่างไรก็ตาม หากเป็นบัญชีของวัยรุ่นมีการตั้งค่าการดูแลโดยผู้ปกครอง (Supervision) ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบุตรหลานเริ่มแชร์ตำแหน่ง และสามารถตั้งค่าการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้
นอกจากจะแชร์ตำแหน่งของตัวเองแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถใช้แผนที่เพื่อสำรวจคอนเทนต์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สตอรี่จากเพื่อนที่ไปคอนเสิร์ต หรือค้นหาร้านใหม่ๆ จาก Reel ของครีเอเตอร์ในพื้นที่ โดยคอนเทนต์ที่มีการแท็กโลเคชันจะปรากฏบนแผนที่นาน 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ Instagram Map เริ่มเปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกา และมีแผนจะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในเร็วๆ นี้
ค้นหาสิ่งที่เพื่อนสนใจผ่านแท็บ "เพื่อน" (Friends) ใน Reels
สุดท้าย ของการอัปเดตนี้ Instagram ได้เพิ่มแท็บใหม่ในหน้า Reels ชื่อว่า "เพื่อน" (Friends) เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับดูคอนเทนต์ที่เพื่อนๆ ของเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย (เช่น กดไลก์, คอมเมนต์) หรือวิดีโอที่เพื่อนของเราสร้างขึ้นเองโดยเฉพาะ ช่วยให้ค้นพบสิ่งที่คนใกล้ตัวกำลังสนใจและเริ่มต้นบทสนทนา
โดยฟีเจอร์แท็บ "เพื่อน" ใน Reels ได้เปิดให้ใช้งานทั่วโลกแล้ว ผู้ใช้ในประเทศไทยสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที