ทรู เร่งขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs สร้างโลกที่ยั่งยืน ในเวที GCNT Expo 2025

​นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะนายก GCNT เยี่ยมชมบูธ “True EdTech for Sustainability – นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานแน่นบูธทุกวัน โดยทรู ได้นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร มาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย พร้อมสร้างสรรค์ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านโครงการต่างๆ ที่เป็น Best Practice ของทรู ทั้งทรูปลูกปัญญา สามเณรปลูกปัญญาธรรม ทรูแล็บ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี และทรูคลิกไลฟ์ โดยมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีของทรู และ ICT Talent มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สาธิตการเรียนรู้ผ่านแว่น VR ตื่นตากับคอนเทนต์ Cubesat - วิทยาศาสตร์อวกาศ และ Anatomy – กายวิภาคศาสตร์ แบบคมชัด จัดเต็ม 360 องศากันเลยทีเดียว​ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ ทั้งหมดนี้ ล้วนสร้าง “ดาต้า” ขึ้นอย่างมหาศาล ในเวที GCNT Expo 2025 ครั้งนี้ ผู้บริหารทรู นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแบ่งปันมุมมอง ในหัวข้อ “Data for Good: Greener Planet, Inclusive Society and Stronger Governance” เสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากดาต้า ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ESG ได้แก่ 1. Data for a Greener Planet: ขับเคลื่อนเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ยกระดับเครือข่ายให้ทันสมัย นำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 2. Data For Good: นำข้อมูลการเดินทางผ่านการใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบไม่ระบุตัวตน (Mobility Data) มาสร้างซัพพลายใหม่ แก้ท่องเที่ยวไทยชะลอตัวด้วยแนวคิด “Cluster Tourism และ 3. Data Meets Governance: เทรนด์ AI ให้สุภาพ ปราศจากอคติ และมีจริยธรรมโดยในงานครั้งนี้ ผู้บริหารทรู อาทิ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจข้อมูลและลูกค้าองค์กร นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร นายฮากุน บริวเช็ท เชิร์ล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์และทรานสฟอร์มเมชั่น และดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้น ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังได้นำเสนอเทคโนโลยี Climate Tech ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดย นายเกียรติชัย รังษีธรรม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Technology for Sustainability” เพื่อแนะแนวทางการรับมือภาวะโลกร้อนในภาคธุรกิจ และตอกย้ำบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในภารกิจเร่งด่วนนี้ ซึ่ง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้พัฒนา Smart Energy Platform แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ควบรวมการทำงานของ IoT เซ็นเซอร์, AI และ ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลได้แบบเรียลไทม์ ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานขององค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในโอกาสนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ The Reality of Sustainability แบ่งปันประสบการณ์ขององค์กรชั้นนำที่ใช้นำเทคโนโลยีมาสร้างผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนได้จริง ทั้งลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย CO2 อย่าง ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โดยมีคุณหนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ดำเนินการเสวนา​อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ก็คือกิจกรรมเวิร์คช็อป “วาดสีน้ำกับ Artstory By AutisticThai” ที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยเปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงาน และน้องๆ ออทิสติก ได้ร่วมกันแสดงจินตนาการผ่านงานศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานที่งดงาม พร้อมเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สร้างสังคมที่เท่าเทียมและส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง ตามเป้าหมาย SDGs อีกด้วย