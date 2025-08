ทรู-ดีแทคมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ให้ลูกค้ารับเครื่อง Galaxy Z Fold7 | Flip7 จากมือซุปตาร์ “ภูวินทร์”

ทรู ดีแทค จัดโมเมนต์สุดพิเศษ ให้แฟนคลับใจบางไม่ไหวรับเครื่อง Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 เอ็กคลูซีฟเหนือใครในงาน “Lucky Galaxy Fans with Phuwin by True dtac 5G” เสิร์ฟความฟินให้ลูกค้าที่จองเครื่องกับทรู ดีแทค ระหว่างวันที่ 9 – 23 ก.ค. 68 พร้อมสิทธิ์รับเครื่องใหม่จากมือพรีเซนเตอร์หนุ่มขวัญใจ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” แบบใกล้ชิดบรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและอินเนอร์น่ารักเกินต้าน! งานนี้บอกเลยว่าแฟน ๆ ทั้งเขิน ทั้งปลื้ม ทั้งได้เครื่องใหม่สุดล้ำกลับไปครอบครองอย่างภาคภูมิใจ โดยมี คุณปิยะพันธุ์ นาคะโยธิน หัวหน้าสายงานบริหารธุรกิจค้าปลีก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดี ณ ทรูแบรนดิ้ง ช็อป สยามพารากอนลูกค้าทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า…นี่คือประสบการณ์ที่ไม่อาจลืม ทั้งได้พบศิลปินที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด และได้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ล้ำที่สุดจาก Samsung บนเครือข่ายทรู ดีแทค 5G ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 ได้แล้วที่ทรู ดีแทค พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 68เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 8,000 บาทยิ่งงอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม นำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทเน็ตไม่อั้น อันลิมิเต็ด บนเลนพิเศษ กับแพ็กเกจ 5G SUPER GAMERคุ้มครองจอนาน 2 ปี (ไม่รวมอุบัติเหตุ)เลือกผ่อน 0% นาน 36 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 55% หรือเลือกผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาทเก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 7,000 บาทยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม นำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทรับคุ้มครองจอนาน 2 ปี (ไม่รวมอุบัติเหตุ)เลือกผ่อน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 55% หรือเลือกผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาทสนใจเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกไลฟ์สไตล์เหนือกว่าที่เคยพับ บนเครือข่ายที่เร็วแรง และปลอดภัยที่สุด ได้ที่ https://www.true.th/store/online-store/shop/samsunggalaxy-z-series-flip7-fold7#Truedtac5GXPhuwin #GalaxyZFold7 #GalaxyZFlip7 #Samsung #Truedtac5G