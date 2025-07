“Build with World” ครั้งแรกในไทย รวมสุดยอดนักพัฒนาระดับประเทศกว่า 100 ชีวิต จุดประกาย Web3 ที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์ ไม่ใช่บอท

เมื่อ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา Tools for Humanity องค์กรผู้อยู่เบื้องหลังโปรโตคอลและเทคโนโลยีที่พิสูจน์ความเป็นมนุษย์ (Proof of Human) ได้จัดงานพบปะนักพัฒนา (Developer Meetup) ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Build with World” ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท โดยความร่วมมือกับ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP), ศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลและการเงินของประเทศไทย (TIDC) และ DTC Group (DTC) โดยมีนักพัฒนาไทยกว่า 100 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมคืองานที่เปิดพื้นที่ให้นักพัฒนา สตาร์ทอัพ และทีมโปรดักต์จากทั่วประเทศ มาร่วมเรียนรู้การสร้าง Mini Apps เพื่อ “มนุษย์จริง” ที่ผ่านการยืนยันความเป็นมนุษย์ด้วย World ID แล้วว่าไม่ใช่บอทหรือ AI ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการขยายตัวของ World ในประเทศไทยภายในงานมีช่วงการพูดคุยแบบเจาะลึกจากทีมระดับโลกที่อยู่เบื้องหลัง World ได้แก่ Tiago Sada, Chief Product Officer จาก Tools for Humanity คุณภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย จาก Tools for Humanity และทีมนักพัฒนา Mini App ในระบบของ Worldผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับเครื่องมือและแนวคิดเบื้องหลังเทคโนโลยีของ World อย่างชัดเจน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ที่เคารพความเป็นส่วนตัว (privacy-preserving identity infrastructure) และแนวปฏิบัติสำหรับการเชื่อมต่อ Mini App เข้ากับเครือข่าย World“งานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนนักพัฒนาไทย ที่จะได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมกันสร้างแอปพลิเคชันที่มีความหมาย เราอยากให้ทุกคนได้เริ่มต้นมีบทบาทในระบบนิเวศของ World ตั้งแต่วันนี้ เราพร้อมสนับสนุนเส้นทางนี้ และร่วมสร้างไปกับผู้ที่เชื่อว่าเทคโนโลยีในอนาคตควรถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์จริงๆ” ภัคพล ตั้งตงฉิน, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, Tools for Humanityสำหรับประเทศไทยสะท้อนถึงกระแสการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (decentralized) ที่มีการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวระหว่าง World กับโลกเทคโนโลยีของไทยในอนาคต