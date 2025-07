SKY ICT จับมือ ม.เกษตรฯ ตั้ง Aviation Lab ปั้นบุคลากรสู่ฮับการบินภูมิภาค

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า หลังการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน ประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI, Cybersecurity และระบบสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport System) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสนามบินในยุคปัจจุบันและอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) และระบบอัตโนมัติ (Automation)“การลงทุนกับคนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ คือการสร้างแพลตฟอร์มให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงกับเทคโนโลยีที่เราใช้งานจริงในสนามบิน เราต้องการบุคลากรที่เข้าใจทั้งด้านเทคนิคและความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและไร้รอยต่อ”ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การฝึกงานภาคสนาม การทำวิจัยร่วมกัน ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมโดยตรง โดยมีโครงการเรือธงคือ “SKY-KU Aviation Lab and Learning Center” ซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ในสนามบินเสมือนจริง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคม 2568ภายในประกอบด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น 1ระบบเช็กอินและบอร์ดดิ้ง (CUPPS) 2.ตู้เช็กอินอัตโนมัติ (Self Check-In Kiosk) 3.ระบบโหลดกระเป๋าด้วยตนเอง (Self Bag Drop) 4.ประตูขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self Boarding Gate) 5.พื้นที่จำลองขั้นตอนผู้โดยสาร (Passenger Journey Simulation Zone) 6.ชุดวิดีโอสาธิตระบบฐานข้อมูลปฏิบัติการสนามบิน (AODB) และ 7.ระบบติดตามกระเป๋าสัมภาระ (BRS)ศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทำให้บัณฑิตที่จบไปมีความพร้อมในการทำงานและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ทันทีขณะที่ อาจารย์ ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เสริมว่า อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การนำระบบอัตโนมัติและ AI มาใช้ในสนามบินไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก