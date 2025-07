5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ HUAWEI Pura 80 Series

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยากเป็นเจ้าของ HUAWEI Pura 80 Series ใหม่ เรามี 5 เรื่องสำคัญที่อยากให้คุณรู้ เพื่อให้คุณตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นนี้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่เรื่องกล้องที่ประสิทธิภาพน่าทึ่ง ไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างครบครันHUAWEI Pura 80 Ultra ได้รับการขนานนามว่า “The Ultimate Zoom Beast” ซึ่งไม่เกินจริง เพราะมาพร้อมเลนส์ Dual Telephoto แบบสลับได้ระหว่างการใช้งานเป็นตัวแรกของโลก โดยผสานการทำงานร่วมกันของเลนส์เทเลโฟโต้ระยะกลาง 3.7 เท่า และเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้ 9.4 เท่า และมีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่พิเศษ 1 นิ้ว พร้อม AI ขั้นสูง คุณจะสัมผัสได้ถึงการซูมที่ลื่นไหล ให้สีสันของภาพที่สว่างสดใส และรายละเอียดที่คมชัดในทุกระยะการซูม ด้วยเซ็นเซอร์เทเลโฟโต้ขนาดใหญ่ที่สุดของวงการ ถือเป็นมาตรฐานอีกขั้นของการซูมด้วยกล้องบนสมาร์ทโฟนHUAWEI Pura 80 Pro เก่งไม่แพ้รุ่นพี่ เพราะมาพร้อมกล้อง Ultra Lighting เซ็นเซอร์ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนอื่นๆ ในระดับเดียวกัน จึงให้คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่ากับรุ่น Ultra ทั้งการถ่ายภาพวิวเมืองยามค่ำคืน อย่างเช่น วัดอรุณฯ หรือถนนที่มีชีวิตชีวาในเวลากลางคืน ก็เก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างคมชัด สว่างสดใส แม้ในสภาพแสงน้อยยิ่งไปกว่านั้น ยังมาพร้อมกับกล้อง Telephoto Macro ชั้นนำของวงการ จึงเก็บรายละเอียดพื้นผิวที่ซับซ้อนและรายละเอียดเล็กๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่น ภาพดอกไม้และแมลง ด้วยความสามารถที่น่าทึ่งนี้ บอกได้เลยว่า HUAWEI Pura 80 Pro เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่น Pro ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันยอดนิยมบน HUAWEI Pura 80 Series ได้อย่างสะดวกและใช้งานได้อย่างราบรื่น เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ• เปิด AppGallery• ค้นหาแอปที่ต้องการ• คลิกติดตั้งได้โดยตรง หรือทำตามคำแนะนำเพื่อการติดตั้งแบบทางเลือก ซึ่งทำได้ง่ายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ หรือแอปธนาคาร เช่น K PLUS, Krungthai NEXT, Grab, LINE, Shopee, Lazada ก็มีครบ รวมถึง Google ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ จากเพียงปลายนิ้วหลายคนคงสงสัยว่า HUAWEI Pura 80 Series จะใช้แอปของ Google ได้หรือไม่ บอกได้เลยว่าใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา เพียงตั้งค่าง่ายๆ ครั้งเดียวด้วย MicroG และ GBox ก็สามารถใช้แอปยอดนิยมอย่าง Gmail, YouTube, Google Maps, Chrome และแม้แต่ Drive ได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ทั่วไปวิธีตั้งค่าเริ่มต้น:• ติดตั้ง MicroG Service และ MicroG Companion เพื่อเข้าสู่ระบบ Google และบริการเบื้องหลังได้อย่างปลอดภัย• ดาวน์โหลด GBox จาก AppGallery เพื่อเข้าสู่แอป Google ที่คุณใช้• จากนั้นเปิดแอป Google ของคุณ เช่น Gmail หรือ YouTube ผ่าน GBox และลงชื่อเข้าใช้การตั้งค่าที่บอกมา ทำเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น หลังจากนี้คุณก็สามารถค้นหาและติดตั้งแอปอื่น ๆ ได้โดยตรงจาก GBox ซึ่งง่าย เสถียร และปลอดภัยสำหรับการใช้งานในทุกๆ วันไม่ต้องกังวลสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มใช้ดีไวซ์ของหัวเว่ย หรือไม่แน่ใจวิธีการตั้งค่า ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแอป และการใช้ GBox หรือแม้แต่อยากสอบถามคุณสมบัติของกล้อง เพราะหัวเว่ยมีทีมสนับสนุนเฉพาะในประเทศไทย ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอในหลากหลายช่องทาง• โทรหาฝ่ายบริการลูกค้าหัวเว่ย ประเทศไทย ได้ที่หมายเลข 1800 010 111 (โทรฟรี)• แชทผ่านแอป My HUAWEI ซึ่งมีทีมงานพร้อมตอบคำถามแบบเรียลไทม์ และให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน หรือจองนัดหมายบริการ• ติดต่อทีมสนับสนุนหัวเว่ยบน LINE เพียงเพิ่มเพื่อน Huawei Support TH โดยแอด LINE ID: @346cbxoi เพื่อรับความช่วยเหลือและการอัปเดตข่าวสารในแชทหลังจากทราบเรื่องน่ารู้ทั้ง 5 ข้อ ตั้งแต่นวัตกรรมกล้องที่ล้ำหน้า ไปจนถึงการเข้าถึงแอปได้อย่างสะดวก ก็มั่นใจได้ใน HUAWEI Pura 80 Series ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้โดย HUAWEI Pura 80 Ultra มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีทอง และสีดำ ในราคา 49,990 บาท และ HUAWEI Pura 80 Pro มาพร้อม 3 สี ได้แก่ สีดำ สีขาว และสีแดง (สีแดงเป็นครั้งแรกในรุ่น Pro) ในราคา 38,990 บาท และพิเศษเมื่อพรีออเดอร์ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ถึง 8 สิงหาคม 2568 รับของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 19,460 บาท ฟรีทันที เช่น HUAWEI Care มูลค่า 3,990 บาท HUAWEI WATCH FIT 3 มูลค่า 3,990 บาท HUAWEI SuperCharge มูลค่า 2,490 บาท และเคสมือถือรุ่น HUAWEI Pura 80 Ultra มูลค่า 990 บาท (เฉพาะรุ่น Ultra) ที่ HUAWEI Experience Store และร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึง HUAWEI Store และร้านค้าอย่างเป็นทางการของหัวเว่ยบนแพลตฟอร์ม Lazada Shopee และ TikTok Shopนอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษ! สำหรับลูกค้า My HUAWEI รับคูปองส่วนลดมูลค่า 2,000 บาท และสิทธิพิเศษจากร้านค้าตัวแทนที่ร่วมรายการมูลค่า 2,000 บาท (เฉพาะรุ่น Pro) และมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ HUAWEI Pura 80 Series สามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษจากแอปพันธมิตร ได้แก่ รับบริการคลาวด์ 200GB ต่อเดือน ฟรีเดือนแรก เข้าถึงการสมัครสมาชิก HUAWEI Video x Mango TV VIP ฟรีในเดือนแรกเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้งาน HUAWEI Pura 80 Series มาพร้อมแพ็กเกจบริการระดับพรีเมียม HUAWEI Care+ 1 ปี ประกอบด้วยบริการปกป้องความเสียหายจากอุบัติเหตุ 1 ครั้งภายใน 1 ปี (ในช่วงระยะเวลาบริการ การซ่อมเมนบอร์ด, ฝาหลัง, หน้าจอ และกล้องที่เสียหายจากอุบัติเหตุจะมีค่าบริการ 799 บาทต่อชิ้น ส่วนชิ้นส่วนอื่น ๆ ซ่อมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) และบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ภายใน 1 ปี (ในช่วงระยะเวลาบริการ หากความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ต่ำกว่า 85% คุณสามารถรับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี)ติดตามอัปเดตข่าวสารล่าสุดก่อนใครได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook Huawei Mobile TH สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสินค้า คอมมิวนิตี้ และบริการ ง่ายๆ ในคลิกเดียว เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My HUAWEI ใน AppGallery