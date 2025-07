ยิง Ads ยาวไป! Meta ลุยโซลูชันใหม่ซื้อโฆษณาคุ้มค่ามากขึ้น-ยังไม่คลอดผู้ช่วยตอบแชต

เมต้า (Meta) เผยฟีเจอร์ผู้ช่วยอัจฉริยะช่วยตอบแชต "บิสสิเนสเอไอ" (Business AI) ยังไม่พร้อมเปิดใช้งาน แย้มกำลังเร่งทดสอบเป็นภาษาไทยให้สมบูรณ์ที่สุด ย้ำ 3 ฟีเจอร์ใหม่ในธุรกิจขายผ่านแชต (Business Messaging) ปี 2025 จะสนับสนุนให้ธุรกิจไทยเติบโต เชื่อความคุ้มค่าในการซื้อโฆษณาที่มากขึ้น จะส่งแรงกระตุ้นตลาดยิงโฆษณาให้โตตามเทรนด์งบโฆษณาดิจิทัลในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่องนางสาวแพร ดำรงค์มงคลกุล Country Director ของ Facebook ประเทศไทย กล่าวในงาน Meta Business Messaging Summit ว่าขณะนี้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์กำลังเร่งการทดสอบ Business AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์และให้มีความพร้อมในการให้บริการเป็นภาษาไทย โดยฟีเจอร์ใหม่ใน Business Messaging ที่ออกให้บริการปีนี้ เป็นผลจากความตั้งใจในการเร่งการพัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจสำหรับ Business Messaging เป็นไปเพื่อการสนับสนุนให้ธุรกิจไทยเติบโต และเพิ่มขีดความคุ้มทุนให้กับเม็ดเงินโฆษณาที่ลงไป"เราเห็นเทรนด์ของงบโฆษณาดิจิทัลในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และเราเชื่อมั่นว่า หากธุรกิจมีการนำโซลูชั่นต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้ตลาดเติบโตได้"แพรระบุว่าปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน Business Messaging หรือการส่งข้อความเพื่อธุรกิจ แน่นอนว่าเทรนด์ Business Messaging นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเทรนด์ที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปีสถิติในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานออนไลน์ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า 80% ต้องการใช้ช่องทางแชทในการพูดคุยกับธุรกิจ ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือประมาณ 73% ของผู้ใช้ Messaging ได้ค้นพบธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะแบรนด์ท้องถิ่นได้ดีขึ้นผ่านช่องทางนี้ แม้กระทั่งใน Instagram Direct Message (IG DM) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เติบโตอย่างมาก พบว่า 95% ของผู้ใช้ IG DM พอใจกับการใช้ช่องทางนี้ในการพูดคุยกับธุรกิจวันนี้ Meta จึงให้ความสำคัญกับ Business Messaging และให้ความสำคัญกับประเทศไทย โดยถือว่าประเทศไทยเป็น "Advance Market" ในการนำโซลูชันเหล่านี้มาใช้ ซึ่งที่ผ่านมา Meta ได้พัฒนาโซลูชันที่เน้นให้ธุรกิจส่งข้อความโฆษณาไปทักแชตกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น และปีนี้ Meta ได้นำเสนอโซลูชันใหม่ 3 ตัวหลัก ซึ่งทุกตัวเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการยิง Ads แบบชัดเจนMeta เรียกโซลูชันแรกว่า Value Optimization จุดหลักคือการช่วยค้นหาลูกค้าที่พร้อมจะซื้อสินค้าที่มีราคาสูง หรือซื้อหลายอย่างจนทำให้มูลค่าต่อรายการ (basket size) สูงขึ้น เหมาะมากสำหรับธุรกิจที่มีสินค้าหลากหลาย SKU และต้องการเพิ่มมูลค่าการซื้อต่อครั้ง ผลลัพธ์ที่เห็นคือ สามารถเพิ่ม Return on Ad Spend (ROAS) ได้มากถึง 16% และบางกรณีสูงถึง 4.19 เท่าโซลูชันที่ 2 คือ Lead Optimization โซลูชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อธุรกิจที่การตัดสินใจซื้อใช้เวลานาน เช่น ธุรกิจรถยนต์ หรือคลินิกเสริมความงาม ที่ลูกค้าอาจยังไม่ตัดสินใจซื้อทันที แต่อาจต้องการจองคิวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อน โซลูชันนี้เน้นการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในอนาคต และพบว่าสามารถลดต้นทุนต่อ Lead (cost per lead) ลงได้ถึง 24%ส่วนที่ 3 คือ Multidestination Optimization โซลูชันที่ใช้พลังของ AI อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยส่งข้อความโฆษณาไปยังแพลตฟอร์มที่ลูกค้าใช้งานอยู่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Messenger หรือ IG DM ทำให้ธุรกิจปิดการขายได้ดียิ่งขึ้น"การพัฒนาโซลูชันเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันและความท้าทายมากขึ้น ธุรกิจจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าจากเงินโฆษณาที่ลงทุนไป และเพิ่มขนาดตะกร้าสินค้า (basket size) ให้ใหญ่ขึ้น"นอกจากโซลูชันเหล่านี้แล้ว Meta ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบและปรับปรุงแคมเปญโฆษณาของตัวเองได้ฟรี นั่นคือ Opportunity Score เครื่องมือที่ทำหน้าที่เหมือนตัวช่วยตรวจสอบ ที่จะให้คะแนนประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของแบรนด์ หากคะแนนยังไม่สูงพอ ระบบจะแนะนำว่าควรปรับปรุงตรงไหน เช่น การปรับโครงสร้างแคมเปญ หรือปรับปรุงครีเอทีฟ ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้งาน Opportunity Score พบว่าสามารถลดต้นทุนโดยเฉลี่ยได้ถึง 12%ในส่วนของ AI แพรระบุว่า Meta มีการลงทุนอย่างมาก ปัจจุบัน Meta ยังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ Business AI ให้ฉลาดมากขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการตอบคำถามภาษาไทยให้มีสไตล์และบริบทที่เหมาะสม และแม้ว่าตอนนี้ Business AI จะยังไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับ Facebook Marketplace แต่ก็มีแผนในอนาคตที่จะรวม AI เข้าไปในทุกส่วนของแพลตฟอร์ม เพื่อขยายโอกาสในการใช้งาน Meta AIและสำหรับเทรนด์ที่น่าสนใจในปีนี้ Meta ยังได้ร่วมมือกับ Shopee ในการพัฒนาโซลูชัน Creator/KOL Affiliate Marketing ซึ่งช่วยให้ครีเอเตอร์และ KOL สามารถแท็กสินค้าจาก Shopee ใน Partnership Ads บนแพลตฟอร์ม Meta ได้ เป็นการช่วยขยายฐานผู้ชมและขับเคลื่อนการค้าส่วนแพลตฟอร์มใหม่อย่าง "เธรดส์" (Threads) ปัจจุบันมีการส่งข้อความ DM ระหว่างผู้ใช้แล้ว และแม้ว่าโซลูชันโฆษณาบน Threads ยังไม่มีในประเทศไทย แต่ก็อยู่ใน Global Road Map ที่จะพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมล่าสุดจาก Meta ที่จะกระตุ้นให้ธุรกิจยังคงยิง Ads ต่อไป เพื่อให้แบรนด์สามารถสนทนากับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.