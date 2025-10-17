Digital Health Check สำคัญอย่างไรในยุคดิจิทัล

ใครหลายๆ คน อาจคุ้นเคยกับการนัดตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็กความแข็งแรงของร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันผูกติดกับโลกออนไลน์อย่างแยกไม่ออก แล้วเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า "สุขภาวะดิจิทัล" หรือ ทักษะการอยู่บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย เรามีทักษะอยู่ในระดับใด เรายังแข็งแรงดีแค่ไหน?
กลายเป็นที่มาของ ‘Digital Health Check’ หรือ แบบทดสอบตรวจวัดสุขภาวะดิจิทัล กระบวนการประเมินทักษะ ความรู้ และความพร้อมของเราในการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล ที่ต่อยอดมาจากหลักสูตรการเรียนรู้อุ่นใจไซเบอร์ ให้คนไทยมีทักษะดิจิทัล หรอือยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือน ‘วัคซีน’ หรือ ‘เกราะป้องกันภัยไซเบอร์’ ที่จำเป็นสำหรับทุกคนในยุคที่ใช้งานอยู่บนโลกดิจิทัลมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมงนี้
Digital Health Check คืออะไร?
Digital Health Check ถือเป็นเครื่องมือเช็กภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์แบบรายบุคคล ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถประเมินพฤติกรรมดิจิทัลที่ช่วยดูแลสุขภาพไซเบอร์ ต่อเนื่องถึงการวัดระดับความสามารถในการรับมือภัยไซเบอร์ พร้อมกับแนะนำข้อมูลในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะในการอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย จากหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ในการยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทย
ครอบคลุมใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การรู้เท่าทันดิจิทัล 2.การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล 3.สิทธิทางดิจิทัล 4.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ 5.ความสัมพันธ์ทางดิจิทัล
โดยข้อมูลจาก ผลดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย (Thailand Cyber Wellness Index : TCWI) ที่ AIS ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผล ชี้ให้เห็นว่าคนไทยเกินครึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security and Safety) จึงทำให้การตรวจวัดสุขภาวะดิจิทัลมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน การมีสุขภาวะดิจิทัลที่ดี ยังช่วยในเรื่องของการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ที่จะช่วยให้รับมือกับภัยคุกคาม ในโลกออนไลน์ อย่างการหลอกลวง การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ไปจนถึงการโจรกรรมข้อมูล เปรียบเหมือนการช่วยสร้างเกราะป้องกันภัยทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สำคัญคือ การตรวจสุขภาวะดิจิทัลช่วยให้สามารถประเมินได้ว่าเกราะป้องกันของเราแข็งแรงพอหรือไม่ เรารู้จักวิธีสังเกตอีเมลหลอกลวงหรือไม่ เราตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยหรือเปล่า ความรู้เหล่านี้คือปราการด่านแรกที่สำคัญที่สุด
ดังนั้น การทำ Digital Health Check ไม่ใช่การทดสอบเพื่อตัดสินว่าใครเก่งกว่าใคร แต่เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจตัวเองเพื่อ "รู้เท่าทัน" ว่าความรู้ทักษะดิจิทัลเราอยู่ในระดับใและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้
นอกจากนี้ การเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล หรือแม้กระทั่งการตรวจเช็กสุขภาวะดิจิทัลจึงไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ หรือ "ทักษะดิจิทัล" ของเรายังคงมีประสิทธิภาพพร้อมรับมือและเท่าทันกับภัยไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ