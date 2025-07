ทรู-ดีแทค ชวนเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Z Fold7 และ Galaxy Z Flip7 รับส่วนลดสูงสุด 26,100 บาท

เหนือกว่าที่เคยพับ กับข้อเสนอที่คุ้มที่สุด…ทรู ดีแทค 5G เปิดจองล่วงหน้าให้เป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Z Fold7 ดีไซน์ใหม่ เครื่อง ใหญ่แต่ “บาง” กว้าง แต่ “เบา” และ Galaxy Z Flip7 ที่มาพร้อม “จอหน้าแบบเต็มจอ” ก่อนใคร!!! สิทธิพิเศษและข้อเสนอที่ดีที่สุด รวมมูลค่า 26,100 บาท สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค เท่านั้น เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ การันตีรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท ลูกค้าทรู ดีแทค นำอายุการใช้งานรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท พร้อมดูฟรี ความบันเทิงครบรส Netflix, True Vision Now, iQiyi, Bein Sports1,3 นาน 1ปี มูลค่า 7,176 บาท เอาใจเกมเมอร์เล่น GeForce NOW Ultimate นาน 6 เดือน มูลค่า 3,499 บาท คุ้มครองจอฟรี 2 ปี และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมาย นอกจากนี้ยังผ่อน 0% นาน 36 เดือน หรือผ่อนสบายไม่ผ่านบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาท พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้า รับฟรี Adapter 25w มูลค่า 690 บาทจองเลย! ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคมนี้ ที่ทรูช็อป ดีแทคช็อป ทรูสเฟียร์ ทุกสาขา Line @Truestore / FB Truestore และช่องทางออนไลน์ https://deal.true.th/samsung/galaxy-z-series-flip7-fold7.html พร้อมเปิดตัว “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” Co Presenter และภาพยนตร์โฆษณา ชุด Samsung Galaxy Z Fold7 x Phuwin https://vt.tiktok.com/ZSBmsPWNS/ และ Samsung Galaxy Z Flip7 x Phuwin https://vt.tiktok.com/ZSBmG3A9n/สั่งจองล่วงหน้าที่ทรู ดีแทค การันตีส่วนลดสูงสุด 26,100 บาท พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆเครื่องพร้อมแพ็กเกจ● เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท● ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม นำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท● ดูฟรี ความบันเทิงครบรส Netflix, True Vision Now, iQiyi, Bein Sports1,3 นาน 1ปี มูลค่า 7,176 บาท● เล่น GeForce NOW Ultimate นาน 6 เดือน มูลค่า 3,499 บาท● รับคุ้มครองจอนาน 2 ปี (ไม่รวมอุบัติเหตุ)● เลือกผ่อน 0% นาน 36 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 55% หรือเลือกผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาทเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา● เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 8,000 บาท● ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม นำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท● เพิ่มความจุฟรี 2 เท่า มูลค่า 13,000 บาท● รับคุ้มครองจอนาน 2 ปี (ไม่รวมอุบัติเหตุ)● เลือกผ่อน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 55% หรือเลือกผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาทเครื่องพร้อมแพ็กเกจ● เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 13,000 บาท● ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม นำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท● ดูฟรี ความบันเทิงครบรส Netflix, True Vision Now, iQiyi, Bein Sports1,3 นาน 1ปี มูลค่า 7,176 บาท● เล่น GeForce NOW Ultimate นาน 6 เดือน มูลค่า 3,499 บาท● รับคุ้มครองจอนาน 2 ปี (ไม่รวมอุบัติเหตุ)● เลือกผ่อน 0% นาน 36 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 55% หรือเลือกผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาทเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา● เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท● ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม นำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท● เพิ่มความจุฟรี 2 เท่า มูลค่า 5,000 บาท● รับคุ้มครองจอนาน 2 ปี (ไม่รวมอุบัติเหตุ)● เลือกผ่อน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืน 55% หรือเลือกผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 5,000 บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้า รับฟรี Adapter 25w มูลค่า 690 บาทการันตีราคาดีที่สุด กับเครือข่าย 5G ที่เร็วแรง และปลอดภัยที่สุด พร้อมด้วยงานกิจกรรม Lucky Galaxy Fans with Phuwin by True dtac5G ที่ภูวินทร์ จะมาเซ็นและมอบเครื่องให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 50 ท่าน ที่จอง Samsung Galaxy Z Fold7 และ Galaxy Z Flip7 กับทรู ดีแทค ภายในวันที่ 19 ก.ค. 68 เวลา 23.59 น. สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/share/p/19so83p3fa/ ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 20 ก.ค. 68 ผ่านทาง Facebook และ X ของ True5G และ dtac5G