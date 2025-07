AIS-อิชิตัน ปูพรม 5G ปั้นชลบุรีเมืองอีเวนต์โลก

เปิดเผยว่า AIS ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ ด้วยแนวทางที่ออกแบบให้สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมผลักดันการใช้ AI ให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ระบบเครือข่าย ความปลอดภัย บริการลูกค้า ไปจนถึงการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักคือ AI for Sustainable Nation ที่ทำให้เครือข่ายสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรในการให้บริการ พร้อมต่อยอดร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเฟรมเวิร์กที่สามารถแบ่งปันและประยุกต์ใช้ในวงกว้างล่าสุด AIS คว้ารางวัลระดับโลก 5 รายการจากเวทีนานาชาติที่เดนมาร์กในหมวด Business Impact และ Innovative Agent Framework และคว้าเพิ่มอีก 6 รางวัลในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2568 รวม 11 รางวัลในปีนี้ สะท้อนศักยภาพของเทคโนโลยีที่นำไปใช้จริงได้ในเชิงเศรษฐกิจด้านโครงข่าย 5G ปัจจุบัน AIS มีความครอบคลุมกว่า 95% ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างภาคตะวันออก ซึ่งถูกวางบทบาทให้เป็นเวทีจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ทั้งเทศกาลดนตรี มาราธอน และงานแสดงหลากหลายรูปแบบ เครือข่ายของ AIS ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เข้าร่วมทั่วไปจนถึงระบบสนับสนุนหลังบ้านของผู้จัดงานด้านกล่าวว่า ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี กำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ จากการเติบโตของอุตสาหกรรม การลงทุนในพื้นที่ EEC การส่งออกสินค้าเกษตร และกิจกรรมระดับนานาชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจังหวัดชลบุรี ทำรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 316,811 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ครองอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภูเก็ต (497,523 ล้านบาท) และสูงกว่าจังหวัดท่องเที่ยวหลักอื่นๆ เช่น สุราษฎร์ธานี (119,098 ล้านบาท) และเชียงใหม่ (103,822 ล้านบาท) โดยกิจกรรมขนาดใหญ่ (Big Event & Festival) คิดเป็น 15-20% ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดมี 6 กิจกรรมไฮไลต์ ที่มีผู้เข้าร่วมงานรวม 485,000 คน อย่าง Pattaya International Fireworks Festival, Pattaya Countdown Festival, Bangsaen Full Marathon, Rolling Loud Thailand, Wonderfruit และ Pattaya Music Festivalขณะที่กล่าวว่า ทุ่มงบกว่า 3,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการ ONE CHICHAN บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ใจกลางจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นจุดหมายใหม่ด้านไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ โดยตั้งเป้าให้เป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่แตกต่างจากพัทยา ภูเก็ต หรือเขาใหญ่พื้นที่โครงการรองรับผู้ร่วมงานได้กว่า 20,000-27,500 คน มีที่จอดรถ 10,000 คัน ห้องน้ำกว่า 200 ห้อง และระบบดิจิทัลครบถ้วนสำหรับการจัดงานยุคใหม่ ทั้ง Wi-Fi, ระบบ e-Wristband, ไลฟ์สตรีม และระบบความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก AIS ในการวางโครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นที่ 240,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับงานขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการยังพัฒนาโซนสุขภาพ เช่น Ice Bath, สปา, โยคะ, ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ, เส้นทางเดินป่า และพูลวิลล่าแคปซูลรีสอร์ต ภายใต้แนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่าเดิม และมีการปลูกต้นไม้ใหม่หลายพันต้น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนายตัน กล่าวว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ที่สะสมมานานกว่า 10 ปี โดยมีแผนลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างชุมชนระดับพรีเมียมที่มีทั้งที่อยู่อาศัย สันทนาการ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยตั้งเป้าในเฟสแรกให้มีผู้ใช้งานวันละ 2,000-3,000 คนแม้เศรษฐกิจในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ นายตัน มั่นใจว่า โครงการ ONE CHICHAN จะตอบรับเทรนด์โลกที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งจะกลายเป็นจุดขายระยะยาว และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนเฟสแรกของโครงการจะเริ่มเปิดให้บริการช่วงปลายปี 2568 ด้วยการจัดคอนเสิร์ตระดับอินเตอร์ และทยอยพัฒนาเฟสต่อเนื่องถึงปี 2570 รวมถึงโซนที่พักอาศัย บ้านพักตากอากาศ และเวทีอีเวนต์หลายขนาด เพื่อรองรับกิจกรรมตลอดทั้งปี