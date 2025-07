ไมโครซอฟท์ เปิดจอง Surface Pro และ Surface Laptop ใหม่ เริ่มต้น 31,590

สำหรับ Surface Pro รุ่นใหม่ ต่อยอดจากดีไซน์แบบ 2-in-1 ที่เป็นเอกลักษณ์ มอบความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งในรูปแบบแล็ปท็อปและแท็บเล็ต ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล Snapdragon® X Plus ที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 90%ตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุด 3 หน้าจอ ระดับ 4K มาพร้อมพอร์ต USB-C 3.2 จำนวน 2 ช่อง และรองรับ Wi-Fi 7 กล้องหน้า Full HD Ultra-wide ทำงานร่วมกับ AI ผ่าน Windows Studio Effects (เช่น Automatic Framing) และกล้องหลัง 10MP Ultra HD รองรับวิดีโอ 4Kนอกจากนี้ ยังยกระดับการทำงานของปากกา Surface Slim Pen ร่วมกับ AI เช่น ฟีเจอร์ Cocreator ใน Microsoft Paint และให้สัมผัสการเขียนที่เป็นธรรมชาติด้วยนวัตกรรม Zero Force Inkingส่วน Surface Laptop รุ่นใหม่ มาในดีไซน์ที่บางเบาและสวยงามยิ่งขึ้น พร้อมหน้าจอสัมผัส PixelSense ขนาด 13 นิ้ว ขอบจอบางเฉียบ รองรับเทคโนโลยี HDR และ Dolby Vision IQ เพื่อการแสดงผลที่สมจริง ทำงานบนใช้ชิป Snapdragon® X Plus ที่มีหน่วยประมวลผล NPU ความแรงระดับ 45 TOPS รองรับฟีเจอร์ AI อย่าง Live Captions ที่สามารถแปลเสียงและวิดีโอจากกว่า 40 ภาษา (รวมถึงภาษาไทย) เป็นภาษาอังกฤษได้แบบเรียลไทม์แบตเตอรี่ ใช้งานได้ยาวนานที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ Surface ทุกรุ่น สูงสุดถึง 20 ชั่วโมง กล้อง Surface Studio ความละเอียด Full HD ที่เสริมพลังด้วย AI มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันทั้ง Portrait Blur, Creative Filters และ Voice Focus เพื่อเสียงที่คมชัด คีย์บอร์ดและทัชแพด ถูกปรับปรุงให้ระยะการกดแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทัชแพดที่ใหญ่และใช้งานสะดวกกว่าเดิมเบื้องต้น Surface รุ่นใหม่ เปิดให้สั่งจองตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฎาคม 2568 ก่อน วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: 22 กรกฎาคม 2568 ผ่าน Advice, BaNANA, DKAN (Shopee/Lazada), JIB, IT City และร้านค้าทางการของ Microsoft บน Shopeeโดย Surface Pro (12 นิ้ว) รุ่น Snapdragon X Plus / RAM 16GB / SSD 256GB: 31,590 บาท, Snapdragon X Plus / RAM 16GB / SSD 512GB: 34,590 บาท ส่วน Surface Laptop (13 นิ้ว) รุ่น Snapdragon X Plus / RAM 16GB / SSD 256GB: 36,990 บาท, Snapdragon X Plus / RAM 16GB / SSD 512GB: 39,990 บาท