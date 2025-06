ทรูมูฟ เอช คว้าชัย ประมูลคลื่น 2300 MHz และ 1500 MHz ไม่หยุดพัฒนา เพื่อความสุขลูกค้าทุกคน

ทรูมูฟ เอช ประกาศคว้าชัยการประมูลคลื่นความถี่ครั้งล่าสุด จากผลการประมูลอย่างไม่เป็นทางการ ทรูสามารถประมูลใบอนุญาตคลื่น 2300 MHz จำนวน 70 MHz และ 1500 MHz จำนวน 20 MHz ทำให้ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ให้บริการที่มีชุดคลื่นความถี่ (Spectrum Portfolio) ครอบคลุมและครบมากที่สุดในไทย รวม 8 คลื่นความถี่ ทั้งคลื่นความถี่ต่ำ-กลาง-สูง ที่จะสามารถนำมาต่อยอดจากการพัฒนาเครือข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) เพื่อประสบการณ์การใช้บริการดิจิทัลของผู้ใช้งานในไทยนายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้เป็นไปตามความสำคัญของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายการจัดการคลื่นความถี่ที่มุ่งรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี 5G, AI IoT และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ยกระดับคุณภาพโครงข่ายเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วประเทศให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด รองรับภารกิจการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ขององค์กรธุรกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระยะยาวคลื่น 2300 MHz ที่ทรู มูฟ เอช ชนะการประมูลจำนวน 70 MHz ด้วย ราคา 21,770,000,168 บาท จะนำมาให้บริการได้ทั้ง 5G และ 4G โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ทรูมีอยู่แล้ว เพื่อส่งมอบความเร็ว ความครอบคลุม และประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม พร้อมทั้งสามารถรวมกับคลื่นย่านอื่นเพื่อให้บริการที่เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเพิ่มศักยภาพ 5G ของคลื่น 2600 MHz ให้เป็น 5G เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับคลื่น 1500 MHz จำนวน 20 MHz ของทรู มูฟ เอช ประมูล ด้วยราคา 4,653,960,168 ล้านบาท เป็นคลื่นใหม่ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเครือข่ายสู่อนาคต มีจุดเด่นในการเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยี 5G และต่อยอดการใช้งาน 4G สามารถนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มความจุของเครือข่ายและเพิ่มความครอบคลุมในช่วงดาวน์โหลด รองรับการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่หนาแน่นและนอกเมือง โดยสามารถนำคลื่น 1500 MHz รวมกับคลื่นอื่น หรือ เทคโนโลยี Carrier Aggregation ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นแม้อยู่ในพื้นที่แออัด มีสัญญาณเสถียรและลดปัญหาเน็ตช้าในช่วงเวลาพีค8 คลื่นความถี่ของทรู คอร์ปอเรชั่น “ไม่หยุด…เพื่อสัญญาณความสุขให้ทุกคน”- คลื่นความถี่ต่ำ (Low-band): 700 MHz : 2x20 MHz, 900 MHz : 2x15 MHz- คลื่นความถี่กลาง (Mid-band): 1500 MHz : 20 MHz, 1800 MHz : 2x20 MHz, 2100 MHz : 2x30 MHz, 2300 MHz : 70 MHz, 2600 MHz : 90 MHz- คลื่นความถี่สูง (High-band): 26 GHz : 1000 MHzนอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ชูแนวคิด "ไม่หยุด…เพื่อสัญญาณความสุขให้ทุกคน" หรือ "TOGETHER WE ARE UNSTOPPABLE" สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งสร้างประสบการณ์เชื่อมต่อดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการที่มีชุดคลื่นความถี่ครบทุกย่าน 8 คลื่น ตั้งแต่คลื่นต่ำ-กลาง-สูง (Low-band, Mid-band, High-band) เป็นพลังสำคัญที่ทำให้ทรูสามารถมอบ "สัญญาณความสุข" ผ่านการบริการที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถให้บริการที่หลากหลายทั้ง 5G, 4G พร้อมรองรับ IoT และ AI ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด