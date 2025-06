AIS x ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา จุฬาฯ จัดค่ายอาสา “เคียงดอย คอยฝนเคล้า ณ แม่โมงเย้า”

ต่อยอดศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะและพันธมิตรในภารกิจของโครงการ “Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย” จากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐอย่าง เอไอเอส - กัลฟ์ – สวพส. ณ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายร่วมกันใช้ศักยภาพของดิจิทัลและพลังงานสะอาด เติมเต็มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชามากกว่า 500 เล่ม พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษา แบ่งปันองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “AIS มองเห็นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ โดยเราพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพผ่านการทำงานร่วมกัน อย่างในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกับ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสานต่อโอกาสจากโครงการ Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายโดย AIS ไม่ได้เป็นเพียงผู้สนับสนุน แต่เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันในรูปแบบ Co-creation ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต จุฬาลงกรณ์ได้กำหนดทิศทางและสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันอย่างเปิดกว้าง พร้อมเสริมทัพด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, แพลตฟอร์มห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดย AIS ACADEMY และระบบโครงข่ายสื่อสาร เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นการเชื่อมต่อทางการศึกษา และอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างแท้จริงAIS มีความตั้งใจอย่างยิ่งเพื่อทำให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เราเปรียบตัวเองเสมือนสะพานดิจิทัลที่เชื่อมต่อมากกว่าเครือข่ายสื่อสารหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต แต่เป็นการเชื่อมพลังแห่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน สู่การต่อยอดเป็น “โอกาส” แห่งการใช้ชีวิตอีกมหาศาล ทั้งด้านการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างยั่งยืน”กิจกรรมค่ายอาสา “เคียงดอย คอยฝนเคล้า ณ แม่โมงเย้า” เป็นการรวมพลังระหว่าง AIS ร่วมกับนิสิตจากชมรมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 30 คน ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ภายใต้โครงการ Green Energy Green Network for THAIs เป็นระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ ผ่าน 3 กิจกรรมที่ ‘สร้าง-สอน-เสริม’ ประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ ดังนี้สร้าง และปรับปรุงโรงเรียน ช่วยเติมเต็มการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้าให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่มีหนังสือมากกว่า 500 เล่มสอน การใช้งานห้องสมุดดิจิทัลให้กับครูและนักเรียน รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้เท่าทันโลกในยุคดิจิทัล อาทิ การขายของออนไลน์เสริม โอกาส สร้างความเท่าเทียม ส่งต่อวิถีชีวิต อาชีพท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ให้เกิดการสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว