นายกฯ 'แพทองธาร' นำไทยจับมือยูเนสโก ตั้งศูนย์จริยธรรม AI กลางเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.68 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–27 มิ.ย.68 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากกว่า 104 ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อแสดงบทบาทของไทยในฐานะผู้นำระดับภูมิภาคด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมน.ส.แพทองธาร กล่าวว่า แนวทาง 3 ด้านสำคัญในการกำหนดทิศทางอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ AI เพื่อประโยชน์ของสังคม โดยเน้นภาคเกษตรกรรม สาธารณสุข และการศึกษา, การป้องกันการใช้ AI ในทางที่ผิด เช่น การสร้างข่าวปลอมและ Deepfake ที่บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของสังคม และการพัฒนา AI โดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมแรงงาน ไม่ใช่แทนที่แรงงาน พร้อมยกระดับทักษะของแรงงานไทยโดยการร่วมมือกับภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษารัฐบาลยังเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน AI ภายใต้การกำกับของโดยมีเป้าหมายผลักดันให้ AI กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยบนพื้นฐานของความโปร่งใส รับผิดชอบ และยึดหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก AI ไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาทภายในปี 2570 พร้อมผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในโอกาสเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนางออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันจัดตั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินตามข้อเสนอแนะด้านจริยธรรมของ AI โดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศต่างๆ ในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ การปลอมแปลงเสียงและใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Deepfake การส่งข้อความหลอกลวงผ่านระบบอัตโนมัติ และการสนับสนุนขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ หรือคอลเซ็นเตอร์ ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่า พร้อมเดินหน้าอย่างมั่นคงไปกับประชาคมโลกในการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และยั่งยืนกล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรม ย้ำไม่ใช่แค่นโยบายแต่ต้องนำไปใช้จริง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้ ไทยประเมินความพร้อมด้าน AI ผ่านเครื่องมือ UNESCO RAM (UNESCO Readiness Assessment Methodology) เพื่อวิเคราะห์สถานะปัจจุบันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายข้อมูล และทักษะบุคลากร พร้อมชี้จุดแข็ง-จุดอ่อน และเสนอแนวทางปรับปรุงให้สอดรับกับบริบทของประเทศนายประเสริฐ เผยว่า หนึ่งในก้าวสำคัญคือการจัดตั้งศูนย์ AIGPC ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี และยกระดับศักยภาพบุคลากร AI ระดับภูมิภาคขณะเดียวกัน งานที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก็ได้รับความสนใจจากผู้นำหลากหลายประเทศที่ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี นโยบาย และนวัตกรรม พร้อมกิจกรรมคู่ขนานที่จัดโดยพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศ กระจายทั่วกรุงเทพฯ อาทิ นิทรรศการเทคโนโลยี AI เวิร์กช็อปการใช้งานจริง เวทีเสวนาจากนักวิจัยและสตาร์ทอัพ รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของ AI ที่ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน