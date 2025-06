Omada Engineer Champion ประสบความสำเร็จ ปั้นผู้เชี่ยวชาญ Wi-Fi กว่า 40 ราย พร้อมลุยหลักสูตรถัดไป

จากความมุ่งมั่นของทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายในประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ Omada Engineer Champion ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการระบบ Wi-Fi และอุปกรณ์เน็ทเวิร์คสำหรับองค์กรภายใต้แบรนด์ Omada ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพวิศวกรและผู้ที่สนใจให้ก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Omada โดนเฉพาะ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริงล่าสุด โครงการ Omada Engineer Champion ได้บรรลุหมุดหมายแรกอย่างสวยงาม ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 ท่านตั้งแต่เริ่มต้น หลักสูตรชุดแรกสำหรับผู้ที่ต้องการรับประกาศนียบัตร Omada Rising Star ประกอบด้วย WiFi Fundamental และ Omada Basic ซึ่งรวมกันทั้งหมด 12 วีดิโอ พร้อมกับข้อสอบในแต่ละบทเรียน ความสำเร็จที่โดดเด่นคือ มีผู้เรียนและสอบผ่านครบทุกคอร์สด้วยคะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% มากกว่า 40 ท่าน ซึ่งนับเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับประกาศนียบัตร Omada Rising Star และบัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท ความกระตือรือร้นของผู้เรียนกลุ่มนี้เป็นที่น่าชื่นชนอย่างยิ่ง โดยใช้เวลาในการเรียนไม่ถึง 1 เดือน และมีการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวัน ซึ่งดอกย้ำถึงความสำเร็จและความน่าสนใจของโปรแกรมนี้ได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับหมุดหมายต่อไปของโครงการ มุ่งเน้นไปที่หลักสูตรที่เข้มช้นยิ่งขึ้น นั่นคือ WiFi Best Practice และ Omada Advance ซึ่งจะเจาะลึกเนื้อหาด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการเข้าใจฟีเจอร์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์เน็ทเวิร์คต่าง ๆ ทั้ง Access Point, Router, Switch, GPON และ Controller ตอบโจทย์ความความต้องการของลูกค้าด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม และบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างชาญฉลาด เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการเรียนและสอบจนจบหลักสูตรนี้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับบัตรกำนัลอีก 3,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งมอบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โครงการ Omada Engineer Champion แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีพี-ลิงค์ฯ ในการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านเครือข่ายไร้สายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การสร้างฐานผู้เชี่ยวชาญ Omada ที่แข็งแกร่งจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับทั้งตัวบุคคลและอุตสาหกรรมโดยรวม ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญเพื่อสร้าง Ecosystem ของผู้เชี่ยวชาญ Wi-Fi ที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพความพิเศษที่เหนือกว่าของโครงการ Omada Engineer Champion คือการได้รับเกียรติจาก 3 สุดยอดผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของวงการ WiFi และ Networking มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แบบเจาะลึกถึงรากฐานPresales/Post Sales Engineer และบุคลากรฝ่ายไอทีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Omada Engineer Champion สามารถสมัครได้ผ่านช่องทาง Line Official Account ตาม QR โดยพิมพ์เข้ามา “Omada” ทางทีพี-ลิงค์ฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งโค้ดเข้าเรียนตั้งแต่วันนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานใหม่แห่งผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายองค์กรไปกับ Omada by TP-Link