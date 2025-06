ทรู เปิดกว้าง "ความหลากหลาย" จัดงาน “True Colors” ฟังเสียงพนักงาน สร้าง Workplace ปลอดภัย

ไม่ใช่แค่ช่วง Pride Month…เทคคอมปานีไทย อย่างทรู มีจุดยืนที่ชัดเจนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โอบรับความทุกหลากหลายบนพื้นฐานนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมมาโดยตลอด แต่จะดียิ่งขึ้นแค่ไหน หากในองค์กรมีเวทีให้พนักงานได้การแสดงออกถึงตัวตน นำเสนอความคิดเห็นที่มีความหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม เข้าใจความต้องการครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม...คลับ Bring Your Best คือหนึ่งในตัวอย่างของพลังพนักงานทรูที่รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้กล้าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ขณะเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบร่วมกัน แบ่งปันมุมมอง เชื่อมถึงทุกตัวตน และที่สำคัญดึงศักยภาพของตนเองมาร่วมกันขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพซึ่งและกัน สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริงเพราะทุกคนมีสีสันในแบบฉบับของตัวเอง... Bring Your Best Club จัดกิจกรรมดีๆ “True Colors” ชวนพนักงานเรียนรู้ แบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองจากบุคคลต้นแบบ โดยคุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ต้องการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุข ปลอดภัย และน่าอยู่ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน “Bring Your Best” ดึงศักยภาพที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด พร้อมกับจัดหาสวัสดิการอย่างเท่าเทียมสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ เช่น ลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศ 30 วัน ลาแต่งงาน สมรสเท่าเทียม 6 วันทำงาน และปีนี้พิเศษ ให้พนักงานลาวันเกิด หรือ Birthday Leave อีกด้วย”นอกจากนี้ งานนี้ยังได้แรงบันดาลใจเต็มๆ จากคุณบุญรอด อารีย์วงษ์ เจ้าของ TikTok ช่องดัง ผู้ติดตามมากกว่า 300K ที่มาร่วมแชร์เรื่องราวชีวิต “จุดเริ่มต้นที่ตนเองสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ทั้งความบกพร่องทางร่างกาย และการเป็น LGBTQ+ คือเราต้องเคารพ รัก และภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น พร้อมต่อสู้เพื่อพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม หากทุกคนมี Empathy เข้าใจและเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเรา สลัดกรอบเดิมๆ ที่มีอยู่ พร้อมเปิดใจยอมรับความแตกต่าง สังคมเราก็จะน่าอยู่และสงบสุขมากยิ่งขึ้น”อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจ คือ คุณพิรพร พลบุรี แซกสตัน หรือคุณน้ำหวาน พนักงานทรูและคุณแม่ผู้ภูมิใจในความเป็น LGBTQ+ ของตัวเอง แบ่งปันประสบการณ์ที่ฟังแล้วมีพลังอย่างมาก “ภูมิใจที่สามารถก้าวข้ามความกลัว รู้สึกโชคดีที่ได้ทำงานที่ทรู และเป็นส่วนหนึ่งของคลับ Bring Your Best ที่เปิดพื้นที่ให้เราได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ต้องปกปิด มีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจ ยอมรับ และให้การสนับสนุน ทำให้เราอยู่ในสังคมการทำงานได้อย่างมั่นใจ”ไม่หมดแค่นั้น! ยังเปิดเวทีให้พนักงานที่ร่วมงาน True Colors เสนอแนะไอเดียสวัสดิการใหม่ๆ ซึ่งคลับ Bring Your Best จะรวบรวม เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (Welfare Committee) พร้อมผลักดันเป็นนโยบายเพื่อให้ที่ทำงานน่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป เป็นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากเสียงของพนักงานเอง และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนุกสนานกับการประมูลของรักผู้บริหาร ซึ่งรายได้ทั้งหมด 21,500 บาท จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มบุคคลออทิสติกอีกด้วย