ทรู5G ส่ง “GO Travel SIM” ลุยงาน “ไทยเที่ยวนอก ครั้งที่ 4” รับเน็ตโรมมิ่งเพิ่มฟรี 26–29 มิ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

คุ้ม 1 ฟรี! เน็ต 2GB เมื่อซื้อ GO Travel SIM (เอเชีย และออสเตรเลีย) 6GB 10 วัน (รวม 8GB 10 วัน) ราคาพิเศษเพียง 329 บาท และฟรี! เน็ต 4GB เมื่อซื้อ GO Travel SIM (เอเชีย และออสเตรเลีย) 12GB 10 วัน (รวม 16GB 10 วัน) ราคาพิเศษเพียง 529 บาทคุ้ม 2 ฟรี! Starbucks Card มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อ GO Travel SIM 549 บาทขึ้นไป จำนวน 2 ซิมคุ้ม 3 ฟรี! ประกันการเดินทาง จาก FWD Life Insurance และ สิทธิพิเศษอื่นๆ จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำอีกเพียบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่บูธทรู N12-N13 ภายในงานไทยเที่ยวนอก ณ ไบเทค บางนา (EH102-103) เท่านั้นทั้งนี้ งานไทยเที่ยวนอก เป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ ภายในงานมีเอ็กซิบิเตอร์มาโปรโมทสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ได้แก่ องค์การส่งเสริมท่องเที่ยวประเทศต่างๆ บริษัททัวร์ สายการบิน เรือสำราญ ประกันการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งงานไทยเที่ยวนอก ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นพร้อมกับงานไทยเที่ยวไทย รวมเป็นมหกรรมแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดรับฤดู Green Season นี้ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิ.ย. 68 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ไบเทค บางนา (เข้าชมงานฟรี)GO Travel SIM ซิมโรมมิ่งท่องเที่ยวต่างประเทศดีที่สุด และคุ้มที่สุดจากทรู ไม่ว่าทริปไหนท่องเที่ยวทั่วโลก GO ได้สมาร์ทกว่า แน่นอน!* มั่นใจ เน็ตแรงบนเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ อันดับ 1 ทั่วโลก* มั่นใจ เลือกเครือข่ายที่ดีที่สุดให้อัตโนมัติ* มั่นใจ เน็ตไม่รั่ว ไม่มีบิลช็อก* มั่นใจ บริการคอลเซ็นเตอร์โรมมิ่ง ฟรี 24 ชม.รายละเอียดเพิ่มเติม www.true.th/ir *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด