ผ่าความจริงเบื้องหลัง T1 โทรศัพท์ทองคำของทรัมป์ 499 ดอลลาร์ จะผลิตในสหรัฐฯ ได้หรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญแห่ตั้งคำถาม ไม่เชื่อว่าสมาร์ทโฟนรุ่นรักชาติ "T1" สีทองอร่ามที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯเปิดตัวในนาม Trump Organization และประกาศราคา 499 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 18,000 บาท นั้นจะสามารถผลิตในแดนลุงแซมบ้านเกิด ชี้การผลิตสมาร์ทโฟนในอเมริกาเป็นไปได้ยากมาก จับสังเกต "อิริก ทรัมป์" (Eric Trump) เลือกใช้คำพูดที่ยอมรับว่าการผลิตโทรศัพท์ทั้งหมดในอเมริกายังเป็นเรื่องที่ต้องรอนานเสียงของนักวิเคราะห์นี้สะท้อนจากการที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เดินหน้าผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งผลิตโทรศัพท์มือถือแทนจีน ด้วยการส่งลูกชายขึ้นเวทีเปิดตัวสมาร์ทโฟน T1 สีทอง ราคา 499 ดอลลาร์ โดยระบุว่าสมาร์ทโฟนที่มีแผนจะผลิตในสหรัฐอเมริกา และจะทำให้ประเทศมีความยิ่งใหญ่อีกครั้งนั้นจะมีค่าบริการรายเดือน 47.45 ดอลลาร์ หรือราว 1,500 บาทเท่านั้นแต่ความจริงคือ สมาร์ทโฟน 1 เครื่องที่ใช้งานกันในปัจจุบันนั้นประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนหลายร้อยชิ้นที่มาจากซัพพลายเออร์ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก สถิตินี้เองที่ทำให้นักวิเคราะห์ทั้งวงการต้องหันมามอง เพราะคำประกาศที่ว่า "Built in the United States" หรือการผลิตในสหรัฐอเมริกานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้โทรศัพท์รุ่นรักชาตินี้ถูกเปิดตัวโดย Trump Organization ธุรกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ได้ประกาศแจ้งเกิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ในชื่อ “Trump Mobile” สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด T1 นั้นมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ 6.8 นิ้ว ซึ่งใหญ่กว่าหน้าจอ iPhone 16 Pro Max ที่ราคา 42,000 บาท มาพร้อมกล้อง 50 เมกะพิกเซล แต่แม้จะอ้างว่าเตรียมผลิตในอเมริกา แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามีโอกาสที่จะต้องผลิตโดยบริษัท ODM จีนฟรานซิสโก เจโรนิโม (Francisco Jeronimo) นักวิเคราะห์ IDC กล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่าการผลิตสมาร์ทโฟนในอเมริกาขณะนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากหน้าจอ AMOLED มักจะมาจาก Samsung หรือ LG ของเกาหลีใต้ หรือ BOE ของจีน ขณะที่ชิป CPU คาดว่าจะใช้ MediaTek จากไต้หวันเพื่อให้ได้ราคาต่ำกว่า 2 หมื่นบาท ขณะที่เซนเซอร์กล้องมักมีการใช้ชิ้นส่วนของ Sony จากญี่ปุ่น และหน่วยความจำเท่านั้นที่อาจมาจากบริษัท Micron ที่ผลิตในอเมริกาศาสตราจารย์ติงหลง ไต้ (Tinglong Dai) จาก Johns Hopkins มองว่า Trump Mobile ยังไม่มีแม้แต่ต้นแบบที่ใช้งานได้ และการผลิตในอเมริกาเป็นไปได้ยากมาก สอดคล้องกับ ลีโอ เกบบี้ (Leo Gebbie) จาก CCS Insight ที่มองว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีชั้นสูงที่จำเป็นต่อการผลิตสมาร์ทโฟนหากมองเป็นภาพกว้าง เหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการผลิตในสหรัฐฯนั้นเป็นไปได้ยากคือปัญหา Economy of Scale หรือความต้องการปริมาณการผลิตมหาศาลเพื่อให้คุ้มทุน บนความต้องการที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมา อเมริกาไม่เคยมีโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่มาก่อนสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องมาจากทั่วโลก ทั้งเกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน การขนส่งและโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนมายังสหรัฐฯ จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมหาศาล นอกจากนี้ สมาร์ทโฟน T1 ยังมีข้อจำกัดด้านเวลา เพราะหากประกาศจะขายเดือนสิงหาคมซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง 6 เดือน นั้นสวนทางกับการสร้างโรงงานใหม่ที่ต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้นการผลิต T1 รุ่นแรกในสหรัฐฯนั้นยากมากเพราะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในรอบด้านในส่วนเครือข่ายที่ให้บริการ หากมองที่ตลาด MVNO ในอเมริกา พบว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดมีลูกค้าไม่ถึง 10 ล้านคน ที่ผ่านมา Mint Mobile ต้องขายให้ T-Mobile ในราคา 1.35 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมีฐานผู้ใช้เพียง 2-3 ล้านราย สะท้อนว่าธุรกิจผลิตสมาร์ทโฟนและให้บริการเองของ Trump Mobile อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักทั้งหมดนี้ Eric Trump ผู้บริหาร Trump Mobile ใช้คำว่า "ในที่สุดโทรศัพท์ทั้งหมดจะผลิตในอเมริกา" ซึ่งคำว่า "ในที่สุด" นั้นบอกได้ว่าทางออกที่เป็นไปได้คือการนำมาประกอบในอเมริกา แต่ใช้ชิ้นส่วนนำเข้าในสไตล์เดียวกับรถยนต์ ที่ประกอบในประเทศ แต่ชิ้นส่วนมาจากทั่วโลก เพื่อให้อ้างได้ว่า "Made in USA"สิ่งที่เราต้องจับตาต่อเนื่องจากกรณีนี้ คืออุตสาหกรรมเทคโนโลยียังเป็น "เครือข่ายโลก" ต่อไปหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา แม้แต่ประเทศมหาอำนาจก็ไม่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนได้ 100% ในประเทศเดียว ความจริงนี้ทำให้เจ้าพ่อสมาร์ทโฟนอย่าง Apple ก็ยังไม่กล้าผลิต iPhone ในอเมริกาทั้งที่ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษี 25% ซึ่งหาก T1 สามารถผลิตในสหรัฐฯได้สำเร็จ มิติใหม่ของวงการสมาร์ทโฟนโลกจะเกิดขึ้นแน่นอน.