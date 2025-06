"World" ผนึก 11 พันธมิตร สู้บอท-มิจฉาชีพ สู่อนาคตดิจิทัลที่ปลอดภัยในยุค AI

งาน World Day คือการเผยถึงวิสัยทัศน์ของ World พร้อมประกาศเปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ 11 พันธมิตรระดับชาติ ได้แก่ COM7, JIB, National Telecom, IMPACT, Pantip, Gogolook (Whoscall), Eventpop, Zentry, Bitazza Thailand, BINANCE TH และ Bitkub ภายใต้แนวคิด “World - building trust in the Age of AI” ซึ่งดำเนินงานโดย คุณภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Tools For HumanityWorld คือเครือข่ายของมนุษย์จริง ที่ยืนยันความเป็นมนุษย์ในยุค AI ให้แต่ละบุคคล พัฒนาโดย Alex Blania (CEO ของ Tools For Humanity) และ Sam Altman (CEO ของ OpenAI) ซึ่งสร้างขึ้นโดย Tools For Humanityโดยมีพันธกิจในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ “ปลอดภัยสำหรับมนุษย์” ช่วยให้ทุกคนสามารถแสดงสถานะว่าเป็น “บุคคลจริง” ไม่ใช่ Bot บนโลกออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) World สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นเป็นมนุษย์หรือคนจริงๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเพศ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างสูงสุดภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาร่วมกับผู้บริหารจากกลุ่มพันธมิตร โดยกล่าวถึงความร่วมมือของการนำบริการที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีของ World เพื่อปกป้องผู้ใช้งานจากภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเสริมสร้างการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งมีความเชื่อโยงต่อระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ World โดยคุณภัคพล ตั้งตงฉิน ได้เผยถึงเป้าหมายของ World ประเทศไทยที่สำคัญ 3 ด้านOrb คืออุปกรณ์ล้ำสมัยที่สแกนดวงตาและใบหน้าของบุคคล เพื่อสร้างหลักฐานดิจิทัลยืนยันความเป็นมนุษย์ แบบที่ไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลและมีความปลอดภัยสูงในปี 2568 จะมี Orb กว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ จากการร่วมมือกับพันธมิตรได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ให้บริการร้าน BaNaNa, บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด หรือ JIB ร้านค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีชื่อเสียงของไทย, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ National Telecom และ IMPACT ซึ่งเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย จะส่งเสริมให้ World ขยายการเข้าถึงบริการยืนยันความเป็นมนุษย์ผ่าน Orb ได้ทุกภูมิภาคWorld ID คือหลักฐานดิจิทัลยืนยันความเป็นมนุษย์ โดย World ID กำลังถูกนำไปใช้เชื่อมต่อบนแพลตฟอร์มชั้นนำของไทย เพื่อยกระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในโลกดิจิทัล ได้แก่- เว็บบอร์ด Pantip: สร้างความน่าเชื่อถือในชุมชนออนไลน์ด้วยการยืนยันผู้ใช้งานจริง และป้องกันบอตไม่ให้กระจายสแปมหรือชี้นำการสนทนา- แอปพลิเคชั่นป้องกันสแกมเมอร์ Whoscall (บริษัท Gogolook): ยืนยันว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับ World ID เป็นบุคคลจริง เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งานในระบบการคัดกรอง- แพลตฟอร์มจองตั๋ว Eventpop: ป้องกันไม่ให้ Bot กว้านซื้อตั๋วคอนเสิร์ต ช่วยให้ผู้ใช้งานที่เป็นมนุษย์หรือคนจริงๆ สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างเป็นธรรม- แพลตฟอร์มเกม Zentry: ผู้พัฒนาเกม Ragnarok Landverse จะนำใช้เทคโนโลยีเข้าไปใช้ เพื่อป้องกันการนำ Bot มาใช้ในเกมWorld Chain คือ บล็อกเชนตัวแรกของโลกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการยืนยันความเป็นมนุษย์ ในประเทศไทย World ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ได้แก่ Bitazza Thailand, BINANCE TH และ Bitkub เพื่อร่วมกันสำรวจแนวทางใหม่ ๆ ในการนำการยืนยันตัวตนของมนุษย์ไปประยุกต์ใช้จริงในระบบนิเวศคริปโต“World ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมพลังให้กับมนุษย์ในยุค AI ด้วยวิธีที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจในโลกออนไลน์และเพื่อให้มนุษย์ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของความก้าวหน้าทางดิจิทัล เราต้องการให้เทคโนโลยีนี้เป็นเหมือนโล่ปกป้องภัยจาก AI ซึ่ง World ไม่ได้รู้ว่าคุณคือใคร แต่รู้เพียงว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่ง” ภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Tools for Humanity กล่าวในโลกที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถลอกเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ World ID จึงมอบเกราะดิจิทัลชั้นใหม่ ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ของตนเองได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ด้วยเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) และ Anonymized Multi-Party Computation เป็นหัวใจสำคัญปัจจุบัน World ได้ยืนยันความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้งานแล้วกว่า 27.4 ล้านคนในกว่า 20 ประเทศทั่วโลกปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถทำการยืนยันความเป็นมนุษย์ผ่านอุปกรณ์ Orb ได้แล้ว 58 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสาขาป๊อปอัพ ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 SIAM PARAGON หรือทำการค้นหาผ่านฟีเจอร์ “Find Orb” ในแอป World หรือ คลิก -Orb ใกล้ฉัน-