ไทยเร่งคลอดกม.AI 'ดีอี' ลั่นคุมเสี่ยง-ไม่ขวางนวัตกรรม

เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ (ร่าง) หลักการของกฎหมายว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ ฉบับแรกของประเทศ ว่า ขณะนี้ได้ปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.68 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดเปิดเผยแนวทางอย่างเป็นทางการในเวทีนานาชาติ The 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน มิ.ย.68 ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย การจัดการข้อมูล และการแบ่งระดับความเสี่ยงของระบบ AI โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปิดกั้นหรือเพิ่มภาระผู้ประกอบการ แต่เป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองและการส่งเสริมนวัตกรรม ช่วยให้คนไทยมีพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานด้าน AI ไม่ใช่ถูกผลักออกจากระบบอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นกล่าวถึงการผลักดันไทยเป็นผู้นำด้านจริยธรรม AI ในภูมิภาค โดยอ้างอิงยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ พ.ศ.2565-2570 ซึ่งเน้น 3 แกนหลัก ได้แก่ การสร้างความพร้อม การส่งเสริมการใช้งาน และการวางรากฐานธรรมาภิบาล ชูกรอบ Ethics, Legal, and Social Implications (ELSI) ที่ไทยถือเป็นประเทศแรกๆ ในอาเซียนที่นำมาใช้ทั้งนี้ ความพร้อมของไทยยังสะท้อนผ่านการจัดตั้งศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Center) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งมีบทบาทในการวางรากฐานระบบกำกับดูแลและสร้างความตื่นรู้ในหมู่ภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบสำหรับเวที The 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–27 มิ.ย.68 ที่กรุงเทพฯ นับเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงบทบาทผู้นำด้านจริยธรรม AI ต่อเวทีโลก โดยมีการประสานงานร่วมกันของกระทรวงดีอี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การยูเนสโกโดยในเวทีนี้ ไทยจะนำเสนอ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.AI Governance Practice Center (AIGPC) การจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแล AI แห่งแรกของอาเซียน 2.Monitoring Dashboard of Thailand โมเดลต้นแบบเครื่องมือด้านจริยธรรม AI สำหรับการติดตามและกำกับดูแลอย่างยั่งยืน และ 3.ผลประเมินความพร้อมด้าน AI ตาม UNESCO RAM ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่ดำเนินการประเมินตามกรอบนี้ และจะเปิดเผยผลในเวทีดังกล่าว