เปิดมุมมอง “ทรู คอร์ปอเรชั่น” สู่องค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลก ติด Top 1% ใน The Sustainability Yearbook 2025

ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การอยู่รอดของ "เทคคอมปานี" อาจไม่ได้วัดจากขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และการปรับตัวเมื่อเกิด Disruption เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) และต่อทุกภาคส่วนของสังคมนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้รับการพิจารณาจากองค์กรระดับโลกอย่าง S&P Global ติดอันดับผู้นำด้านความยั่งยืน DJSI 2024 ได้คะแนนรวมสูงสูดที่ Top 1% ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลก 7 ปีซ้อน รางวัลนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรูที่บูรณาการความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ อีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ไม่ใช่เพียงแค่รักษาสิ่งที่องค์กรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังหมายถึงการเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยมีการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น กลางและระยะยาวสู่ปี 2030 ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ESG ในทุกมิติ เพื่อตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและของประชาคมโลก สะท้อนผ่านผลการดำเนินการงานในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ในด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ทรู ได้รับการรับรองเป้าหมาย Net Zero 2050 จาก Science Based Targets initiative (SBTi) มาตรฐานสากลในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งโครงการความร่วมมือระดับโลกขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในการกำหนดและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงประเมินและอนุมัติการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก”อาทิ- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutrality ภายในปี 2030 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อวางแผนรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกเดือด และปัญหามลพิษในอากาศ โดยจะดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดมลพิษและปกป้องโลก ตลอดจนร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก- สนับสนุนด้านการศึกษาที่เท่าเทียมทั่วถึงผ่านสื่อดิจิทัลให้แก่คนไทย เพื่อบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงองค์ความรู้และการศึกษาทางออนไลน์และดิจิทัล โดยทรู ตั้งเป้าส่งเสริมการศึกษายุคดิจิทัลให้แก่เยาวชนและคนในสังคมกว่า 36 ล้านคน ภายในปี 2573 อีกทั้ง มุ่งพัฒนา “คน” ให้มีทักษะด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี AI ให้คนไทยทุกกลุ่ม พร้อมพัฒนาพนักงานสู่การเป็น “Citizen Developer”– สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของประเทศไทย ให้พร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วย นวัตกรรม “ทรู ไซเบอร์เซฟ True CyberSafe” ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการนำเทคโนโลยี AI ขั้นสูงมาใช้เพื่อยกระดับการปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ได้ทันที และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจจับลิงก์แปลกปลอมที่น่าสงสัยได้ถึง 7 ล้านลิงก์ต่อวัน ปกป้องผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้านรายทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ที่ https://www.true.th/sustainability และรายงาน S&P Global The Sustainability Yearbook 2025 ได้ที่ https://bit.ly/43U8P4u