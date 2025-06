เช็กรายชื่ออุปกรณ์ 'Apple' ที่รองรับ! OS 26

อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ที่เปิดตัวนี้ จะทยอยอัปเดตให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple ได้ใช้กันในช่วงปลายปีนี้ ส่วนตอนนี้จะเปิดให้เฉพาะนักพัฒนาที่สนใจทดสอบใช้งานได้ลองใช้งานกันก่อน และไม่แนะนำให้ผู้ใช้งานทั่วไปดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานในเวลานี้สำหรับ iOS 26 ในปีนี้ Apple ได้ตัดการสนับสนุน iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A11 Bionic และ A12 Bionic ออกไป ทำให้ iPhone 11 กลายเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ได้รับการอัปเดตอุปกรณ์ iPhone ที่รองรับ iOS 26:- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max (รวมถึงรุ่นในอนาคต)- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max- iPhone SE (รุ่นที่ 2 และใหม่กว่า)รุ่นที่ไม่ได้รับการอัปเดต: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X และรุ่นเก่ากว่าฝั่ง iPadOS 26 เห็นได้ชัดว่า Apple มุ่งเน้นไปที่ iPad รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป Apple Silicon เป็นหลัก โดยยังมี iPad รุ่นที่ใช้ชิป A-series บางรุ่นได้ไปต่ออุปกรณ์ iPad ที่รองรับ iPadOS 26:- iPad Pro (M4) (รุ่นในอนาคต)- iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3 และใหม่กว่า)- iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 1 และใหม่กว่า)- iPad Air (M3) (รุ่นในอนาคต)- iPad Air (M2)- iPad Air (รุ่นที่ 3 และใหม่กว่า)- iPad (A16) (รุ่นในอนาคต)- iPad (รุ่นที่ 8 และใหม่กว่า)- iPad mini (A17 Pro) (รุ่นในอนาคต)- iPad mini (รุ่นที่ 5 และใหม่กว่า)สำหรับ watchOS 26 มีเงื่อนไขสำคัญคือ Apple Watch ของคุณจะต้องจับคู่กับ iPhone 11 หรือ iPhone SE (รุ่นที่ 2) ขึ้นไป และต้องทำงานบน iOS 26 ด้วย โดยในปีนี้ได้ตัดการสนับสนุน Apple Watch Series 4 และ 5 ออกไปอุปกรณ์ Apple Watch ที่รองรับ watchOS 26:- Apple Watch Series 10 (รวมรุ่นในอนาคต)- Apple Watch Ultra 2 (และรุ่นใหม่กว่า)- Apple Watch Series 9- Apple Watch Series 8- Apple Watch Series 7- Apple Watch Series 6- Apple Watch SE (รุ่นที่ 2 และใหม่กว่า)รุ่นที่ไม่ได้รับการอัปเดต: Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4 และรุ่นเก่ากว่าปิดท้ายด้วย macOS 26 ที่ยังคงให้การสนับสนุน Mac ที่ใช้ชิป Intel รุ่นท้ายๆ อยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ Mac ที่เปลี่ยนมาใช้ชิป Apple Silicon แล้วอย่างชัดเจนอุปกรณ์ Mac ที่รองรับ macOS 26:- MacBook Air (ชิป Apple silicon, ปี 2020 และใหม่กว่า)- MacBook Pro (ชิป Apple silicon, ปี 2020 และใหม่กว่า)- MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019)- MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, Four Thunderbolt 3 ports)- iMac (ปี 2020 และใหม่กว่า)- Mac mini (ปี 2020 และใหม่กว่า)- Mac Studio (ปี 2022 และใหม่กว่า)- Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า)