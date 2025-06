ดีเดย์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” AIS ร่วมกับสมาชิกของกลุ่ม Singtel เปิดแคมเปญภูมิภาค

เมื่อโลกกำลังส่ง “สัญญาณเตือน” มาที่เรา ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงของเสียที่ถูกลืม แต่คือภัยเงียบที่กำลังทำให้โลกนับถอยหลัง AIS ในฐานะ “HUB of E-Waste” จึงเดินหน้าภารกิจ “คนไทยไร้ E-Waste” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องล่าสุดจับมือสมาชิกกลุ่ม Singtel จากหลากหลายประเทศ ร่วมกันเปิดแคมเปญระดับภูมิภาค “สัญญาณยืดเวลาโลก - Signals of Sustainable Future” ต้อนรับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day” 5 มิถุนายน เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจในการตระหนักรู้ให้กับผู้คนกว่า 1.9 พันล้านคนทั่วโลกนางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า หนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ AIS ก็คือ การยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภคและสังคม จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ AIS ริเริ่มโครงการ AIS E-Waste ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ผลเสียที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหากมีการทิ้งและกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 235 องค์กรที่ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะ “HUB of E-Waste” ศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างยั่งยืนทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะล้นโลก โดยโลกจะมีซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเป็น 111 ล้านตัน และขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะ "วิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง" เพราะทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งอย่างไม่เหมาะสม จะมีสารพิษสะสมอยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ำ ดิน อาหาร และสิ่งของรอบตัวเราAIS จึงถือโอกาสเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของ แคมเปญ “สัญญาณยืดเวลาโลก” ที่จะชวนทุกคนมาฟัง “สัญญาณของโลก” และลุกขึ้นมา “ยืดเวลาให้โลก” อยู่กับเราได้นานขึ้น โดยชวนทุกคนมาช่วยกันทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ทุกการทิ้ง 3 ชิ้นต่อ 1 เดือน จะช่วยยืดเวลาให้โลกได้ 1 วัน อ้างอิงจากข้อมูลปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 62 ล้านตันทั่วโลกในปี 2022 ในรายงานของ UNITAR (Global E-Waste Monitor 2024) โดยคำนวนจากประชากรโลกประมาณ 8 พันล้านคน เทียบกับน้ำหนักขยะ E-Waste เฉลี่ย 200 กรัมต่อ 1 ชิ้นขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกัน “ยืดเวลาให้โลก” เพียงนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก สายชาร์จ และหูฟัง ที่หมดอายุการใช้งานแล้วมาทิ้งที่จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีถึงกว่า 2,700 จุดทั่วประเทศ หรือฝากทิ้งกับบุรุษไปรษณีย์ที่มาส่งจดหมายหรือพัสดุที่บ้าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั่วประเทศไปด้วยกันนอกจากนี้ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สัญญาณยืดเวลาโลก” ในแบบของคุณ โดยถ่ายคลิปหรือภาพเชิญชวนทุกคนมาทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดทิ้งทั่วประเทศ โดยโพสต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #สัญญาณยืดเวลาโลก #AISHUBofEWaste #AISEWaste เพื่อร่วมกันส่งสัญญาณยืดเวลาโลกไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป และติดตามภารกิจยืดเวลาได้ที่ https://www.facebook.com/ais.sustainability/