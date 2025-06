‘Disney+ Hotstar’ จัดโปรลด 50% ดึงลูกค้ากลับมาสมัครใช้

Disney+ Hotstar แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่รวมคอนเทนต์คุณภาพระดับโลก ครบทุกอารมณ์ ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ดัง และสารคดีจาก Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic พร้อมเพลิดเพลินกับคอนเทนต์คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อทุกคนในครอบครัวตลอดเดือนมิถุนายนนี้นำโดย Our Movie ซีรีส์เกาหลีที่นำแสดงโดย นัมกุงมิน, Snow White ภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันจาก Disney, Captain America: Brave New World และ IRONHEART จาก Marvel Studios, รวมถึง The Bear ซีรีส์ดราม่าชื่อดังจาก FX ที่หลายคนรอคอยพร้อมรับชมได้อย่างลื่นไหลบนเครือข่ายที่ดีที่สุด AIS 5G โปรแรงฉ่ำรับหน้าฝน! กับ แพ็กเกจ Disney+ Hotstar ราคาพิเศษครบที่สุด มีให้เลือกดังนี้:· แพ็กเกจมาตรฐานรายเดือนราคาพิเศษ 99 บาท/เดือน นาน 3 เดือน (จากปกติ 199 บาท/เดือน) รับชมความคมชัดสูงสุดระดับ Full HD ดูได้สูงสุด 2 อุปกรณ์ สมัครกด *356*9# และโทรออก (ตั้งแต่วันนี้ – 26 มิ.ย. 68)· แพ็กเกจพรีเมียมรายเดือนราคาพิเศษ 145 บาท/เดือน นาน 3 เดือน (จากปกติ 289 บาท/เดือน) รับชมความคมชัดสูงสุดระดับ 4K ดูได้สูงสุด 4 อุปกรณ์ สมัครกด *356*1# และโทรออก (ตั้งแต่วันนี้ – 26 มิ.ย. 68)· แพ็กเกจมาตรฐานรายปีราคาพิเศษ 1,290 บาท (จากปกติ 1,590 บาท) รับชมความคมชัดสูงสุดระดับ Full HD ดูได้สูงสุด 2 อุปกรณ์ สมัครกด *356*8# และโทรออก (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 68)· แพ็กเกจพรีเมียมรายปีราคาพิเศษ 1,999 บาท (จากปกติ 2,290 บาท) รับชมความคมชัดสูงสุดระดับ 4K ดูได้สูงสุด 4 อุปกรณ์ สมัครกด *356*7# และโทรออก (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 68)สัมผัสโลกแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียมอย่างจุใจกับ Disney+ Hotstar โปรพิเศษสุดคุ้ม จัดเต็มครบทุกแพ็กบนเครือข่ายที่ดีที่สุด AIS 5G สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.th/disney