Apple ประกาศชื่อผู้ชนะ แอปฯ - เกม Apple Design Awards

Susan Presscott, รองประธานฝ่าย Worldwide Developer Relations Apple กล่าวว่า เหล่านักพัฒนายังคงขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยการสร้างแอปและเกมที่ไม่เพียงแต่มีดีไซน์สวยงามเท่านั้น แต่ยังสร้างผลดีอย่างลึกซึ้ง"เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้เฉลิมฉลองกลุ่มผู้ชนะและผู้เข้ารอบสุดท้ายในงาน WWDC และแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมและความประณีตที่พวกเขานำมาสู่แต่ละประสบการณ์"รางวัลนี้จะมอบให้กับแอปหนึ่งแอปและเกมหนึ่งเกมใน 6 หมวดหมู่คือความสนุกสนานและความพึงพอใจ นวัตกรรม การโต้ตอบ การยอมรับความแตกต่าง การสร้างผลกระทบต่อสังคม และภาพและกราฟิก โดยผู้ชนะถูกเลือกจากผู้เข้ารอบสุดท้าย 36 รายทั่วโลก ที่ได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การออกแบบอันโดดเด่นในแอปและเกมต่างๆสำหรับแอปฯ ที่น่าสนใจในปีนี้ มีทั้ง* PBJ — The Musical (เยอรมนี, นวัตกรรม) – เกมจังหวะที่เล่าเรื่องโรมิโอและจูเลียตผ่านเครื่องปรุงรส ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์นี้ผสมผสานอารมณ์ขัน การเล่าเรื่อง และเกมเพลย์เข้ากับฟีเจอร์การเข้าถึงอย่างการสั่นสะเทือนแบบสัมผัสและภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ มอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขและครอบคลุมทุกคนอย่างไม่เหมือนใคร* CapWords (จีน, ความสนุกสนานและความพึงพอใจ) – แอปเรียนภาษาที่สนุกสนาน เปลี่ยนวัตถุในชีวิتประจำวันให้กลายเป็นสติกเกอร์คำศัพท์แบบโต้ตอบได้ ทำให้การศึกษาหลายภาษามีความน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้เรียนทั่วโลก* Feather: Draw in 3D (เกาหลีใต้, ภาพและกราฟิก) – แอป iPad ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถร่างและสร้างงานใน 3D เปิดเครื่องมือออกแบบระดับมืออาชีพให้กับนักสร้างสรรค์ดิจิทัลรุ่นใหม่* Art of Fauna (ออสเตรีย, ความครอบคลุม) - เกมปริศนาที่ผสมผสานภาพสัตว์ป่าสไตล์วินเทจเข้ากับความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อความครอบคลุมและการอนุรักษ์ ผ่านการจัดเรียงองค์ประกอบภาพใหม่หรือการเรียงลำดับข้อความบรรยายใหม่ ทำให้การเล่าเรื่องแบบโต้ตอบมีความครอบคลุมมากขึ้นสำหรับผู้เล่นทุกคน