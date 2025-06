ดูไบแจก ChatGPT Plus ฟรีจริงหรือ? เบื้องหลังแผน AI ระดับชาติ

เป็นข่าวดังไปทั่วโลกสำหรับรัฐบาลดูไบที่อาจจะแจก "แชตจีพีทีพลัส" (ChatGPT Plus) ฟรีให้ประชาชนทุกคนในประเทศ เรื่องนี้จริงหรือไม่และมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลัง คำตอบมีหลายมุมและต้องติดตามหลายประเด็นเริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อน ใครที่อาศัยอยู่ในดูไบ หรือที่ไหนก็ตามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เร็วๆ นี้อาจจะได้ใช้ ChatGPT Plus ฟรี ซึ่งปกติแล้วต้องจ่ายเดือนละ 20 ดอลลาร์ หรือประมาณ 700 บาทไทยที่น่าสนใจคือ UAE จะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้ ChatGPT Plus ฟรีกับประชาชนทั้งประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใหญ่ระหว่างบริษัทโอเพ่นเอไอ (OpenAI) ต้นสังกัด ChatGPT กับรัฐบาล UAE ภายใต้โครงการที่เรียกว่า "OpenAI for Countries"แต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การแจก AI ฟรี เบื้องหลังมีแผนใหญ่เพราะ OpenAI ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างออราเคิล (Oracle), เอ็นวิเดีย (Nvidia), ซิสโก้ (Cisco), ซอฟต์แบงก์ (SoftBank) และจีโฟร์ตี้ทู (G42) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่กำลังสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขนาดมหึมาในอาบูดาบี ชื่อว่า "สตาร์เกตยูเออี" (Stargate UAE)ศูนย์แห่งนี้คาดว่าเฟสแรกจะมีกำลังประมาณ 200 เมกะวัตต์ และพร้อมใช้งานปีหน้า แต่เป้าหมายสุดท้ายคือให้มีกำลังถึง 1 กิกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นขนาดที่ใหญ่มากคำถามที่หลายคนสงสัยคือ โปรเจ็กต์นี้มีนัยเบื้องหลังใดหรือไม่ หากมองในมุมประชาชนทั่วไป หลายสำนักเชื่อว่าดูเหมือนจะไม่มี เพราะจะได้ใช้ ChatGPT Plus ฟรี ไม่ว่าจะเขียน เขียนโค้ด เรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวันแต่เบื้องหลังนั้นมีการลงทุนใหญ่ โดย UAE จะลงทุนผ่านบริษัท G42 ถึง 20 พันล้านดอลลาร์ เบื้องต้นแบ่งเป็น 8-10 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการในอ่าวเปอร์เซีย และอีกจำนวนเท่ากันสำหรับโครงสร้าง AI ในสหรัฐอเมริกา เรียกว่าทุก 1 ดอลลาร์ที่ลงทุนใน Stargate UAE จะต้องมีการลงทุนเพิ่มอีก 1 ดอลลาร์ในโครงสร้าง AI ของสหรัฐอเมริกาผลคือโครงการ Stargate UAE จะเป็นศูนย์ข้อมูล AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ด้วยพื้นที่ในเมืองอาบูดาบี ที่กว้าง 10 ตารางไมล์ หรือประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร โครงการนี้จะใช้เซิร์ฟเวอร์ AI ล้ำสมัยของ Nvidia รุ่น Grace Blackwell GB300 ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน คาดว่าจะมีชิป Nvidia ถึง 100,000 ชิป โดย "ลาร์รี่ เอลลิสัน" ประธาน Oracle เชื่อว่าแพลตฟอร์มแห่งแรกของโลกนี้จะช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถาบันเชิงพาณิชย์ทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับโมเดล AI ที่ทันสมัยที่สุดในโลกจุดนี้เป็นผลจากการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยกเลิกข้อจำกัดที่รัฐบาลโจ ไบเดนเคยกำหนด ซึ่งเดิมจะห้ามส่งออกชิป AI ไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่าจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสหรัฐฯ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้จะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐฯ และการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างรับผิดชอบในเบื้องลึก เชื่อว่าโครงการ Stargate UAE นี้ไม่ใช่แค่ศูนย์ข้อมูลธรรมดา แต่เป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เทคโนโลยี AI ระดับโลก และอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกอย่างมากกลับมาที่การแจก ChatGPT Plus ฟรีในดูไบ แม้จะมีการยืนยันจากแหล่งข่าวหลายแห่งแล้วว่าเรื่องนี้เป็นความจริง แต่ยังคงมีความสับสนในรายละเอียดช่วงก่อนหน้านี้สาเหตุที่เกิดความสับสนคือแถลงการณ์ของ OpenAI เกี่ยวกับโครงการ Stargate UAE ที่ระบุว่า UAE จะเป็น "ประเทศแรกในโลกที่เปิดใช้ ChatGPT ทั่วประเทศ" แต่คำว่า "เปิดใช้ทั่วประเทศ" นี้ทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน ซึ่งเวลานั้น OpenAI ยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าจะให้บริการฟรี จนล่าสุด CEO ของ OpenAI ยืนยันแล้วว่าข้อตกลงนี้เป็นความจริงแซม อัลท์แมน (Sam Altman) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ระบุว่า UAE จะได้รับ ChatGPT Plus ฟรีสำหรับประชาชนทั้งประเทศจริงๆ โดยกล่าวว่าการสร้าง Stargate แห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาใน UAE เป็นการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญให้เป็นจริง เป็นก้าวสำคัญเพื่อให้นวัตกรรมสำคัญของยุคนี้ เช่น ยาที่ปลอดภัยกว่า การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัว และพลังงานที่ทันสมัย สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสถานที่และเป็นประโยชน์ต่อโลกที่สุดแล้ว ข้อตกลงนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด (Mohammed bin Zayed) ของ UAE ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสในการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ และต่อต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาค แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีอเมริกันไปยัง UAE ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน อาจทำให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีอเมริกันได้ง่ายขึ้นก็ได้ดังนั้นข่าว ChatGPT Plus ฟรีใน UAE จึงเป็นความจริง และ UAE กำลังจะกลายเป็นประเทศต้นแบบในการใช้ AI เพื่อพัฒนาประเทศ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายเทคโนโลยี AI ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรายงานว่ากำลังมีทีมสำรวจความเป็นไปได้ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.