ทรู ร่วมฉลอง Pride Month เชื่อมทุกคนให้เฉิดฉายเป็น “ตัวเอง” ที่แท้ทรู

เชื่อมต่อตัวตนได้อย่างลงตัวกับสัญญาณเครือข่ายทรู 5G ที่เร็วแรงทั่วไทย พร้อมจัดเต็มเสริมสัญญาณพิเศษในพื้นที่จัดงาน Bangkok Pride Festival 2025 เพิ่มเสาสัญญาณเฉพาะจุด (Temporary site) ขยายครอบคลุมตลอดเส้นทางถนนสีรุ้งแห่งการจัดงานนี้ ตั้งแต่ถนนพระราม 1 จากสนามกีฬาแห่งชาติ ผ่านย่านสยาม มุ่งสู่แยกราชประสงค์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตรเต็ม เพื่อนำพลัง 5G และ 4G เชื่อมต่อการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม ความหลากหลาย และเสรีภาพให้กับทุกคนอย่างสมบูรณ์ ให้ทุกโมเมนต์ได้เปล่งประกายไม่สะดุดเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด ทั้งไลฟ์สด อัปรูป รวดเร็วไม่มีดร็อปเชื่อมถึงกันและกันในทุกตัวตน เชื่อมโลกที่ทุกคนได้เป็นตัวเองแบบไร้ขีดจำกัด พร้อมซัพพอร์ตทุกตัวตนที่เป็นคุณ เป็นตัวเองที่แท้ทรูไปกับกิจกรรมรวมพลังเฉลิมฉลองความหลากหลายที่ Bangkok Pride Festival 2025 ส่งเสริมให้ทุกคนกล้าแสดงออกในความเป็นตัวตนอย่างเต็มที่ว่าจะเป็น• Runway Photo Sign Booth ณ Siam Center : จุดถ่ายรูปสุดปัง ! พร้อมให้เฉิดฉายประดุจอยู่บนรันเวย์ มาแชะ แล้วแชร์ได้ทันใจ พร้อมโชว์บน Pride on Wall• Pride on Wall @ True Shop จอ LED โชว์ภาพของผู้ร่วมงานในแบบที่เป็นตัวเองผ่านจอ LED ใจกลางสยามเชื่อมทุกความสุขทุกคน ด้วยสิทธิพิเศษที่ออกแบบภายใต้สีสันของธง Pride ที่มีความหมายเฉพาะ:• สีแดง หมายถึง ชีวิต รวมดีลฮิตที่ชีวิตขาดไม่ได้ อาทิ ทรูพอยท์แลกเน็ตฟรี ของขวัญวันครบรอบ ส่วนลดตั๋วหนังและแอปสตรีมมิ่ง• สีส้ม หมายถึง การเยียวยา สิทธิพิเศษคัดสรรให้คุณสวยปัง สุขภาพดี จากคลินิกความงามและโรงพยาบาลชั้นนำ• สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง แจกความสดใส ด้วยดีลตัวท็อปเพื่อสายแฟ และสายหวาน อาทิ LYN around, Lazada, เซ็นทรัลแอป, แมคโดนัลด์, Cafe Nescafe• สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ รวมสิทธิพิเศษโรงแรมที่พัก ให้คุณกลับสู่ธรรมชาติฮีลใจ• สีน้ำเงินม่วง หมายถึง ความสามัคคี รวมดีลดีๆ จากแบรนด์เด็ดเพื่อเชิดชูสายกิน อาทิ Pizza Hut, Salad Factory• สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณอันแน่วแน่ สายมูต้องมามุง กับสิทธิพิเศษและบริการเสริมดวง เสริมฮวงจุ้ย อาทิ ซินแส AIรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าทรู คลิก https://ttid.co/OiLl/TruePride25 ลูกค้าดีแทค คลิก https://s.dtac.co.th/dOdu/TruePride25 สนับสนุนสิทธิและสวัสดิการที่ไม่จำกัดเพศ อาทิ• คู่รักเพศเดียวกันสามารถลาพักอยู่ด้วยกันในโอกาสพิเศษ• สิทธิ์ลาป่วยเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศ• ลาแต่งงาน สมรสเท่าเทียมและไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติจากการแสดงออกทางเพศหรือรสนิยมทางเพศอย่างเด็ดขาด เพราะทรู ไม่ได้แค่เชื่อมคนกับโลก แต่เชื่อมถึงหัวใจ ความรู้สึก และตัวตนของทุกคน ให้ Pride Month นี้... และทุกเดือนในชีวิตของทุกคน สดใสอย่างมีความหมาย ด้วยการเชื่อมต่อที่เข้าใจ “ตัวตนที่แท้ทรู”