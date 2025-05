UIH จับมือ Hack The Box เพิ่มทักษะบุคลากร ต้านภัยไซเบอร์

กล่าวว่า ในปี 2025 นี้ สถานการณ์ภัยคุกคามมีรูปแบบใหม่มากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลระบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จะต้องพัฒนาทักษะการตรวจสอบระบบให้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไร้ช่องโหว่ ซึ่งภัยคุกคามสมัยใหม่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านา ในปี 2025 นี้ มุ่งเน้นในการเสนอรูปแบบบริการด้านไซเบอร์ ในลักษณะ next-generation managed security services โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น AI เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่บริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และยัง address กับภัยคุกคามสมัยใหม่ เช่น ภัยจาก ransomware หรือ quantum computing อีกด้วย Shadow AI, การฉ้อโกงด้วย Deepfake, ช่องโหว่ใน Open-source, Ransomware และ Initial Access Brokers (IABs) ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เทคโนโลยี AI และ Automation ในการโจมตีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยนำแพลตฟอร์มฝึกฝนแบบของ HTB มาช่วยเสริมศักยภาพให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการจัดอบรม ฝึกปฏิบัติ และแข่งขันแบบ Capture The Flag (CTF) โดย UIH จะเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการของ HTB ในการทำตลาด สนับสนุน และให้บริการลูกค้าในประเทศ ถือเป็นการยกระดับ Ecosystem ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยให้ทันต่อภัยคุกคามในยุคดิจิทัลโดยการเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย อบรมเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ รวมถึงพนักงานในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือแนวโน้มภัยคุกคามที่ องค์กรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อให้การรับมือภัยคุกคามมีประสิทธิภาพ ต้องยกระดับความปลอดภัยครบครอบคลุม ในด้านต่างๆ เช่นองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยในหลายด้านทำความเข้าใจจุดอ่อนและช่องโหว่ในระบบของตนเองพิจารณาโซลูชันที่สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่ซับซ้อน เช่น ระบบตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามขั้นสูง (EDR/XDR), ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานและเอนทิตี (UEBA), และโซลูชันความปลอดภัยบนคลาวด์ตรวจสอบและยืนยันตัวตนทุกครั้งที่มีการเข้าถึงทรัพยากรให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ถูกโจมตี“ความร่วมมือระหว่าง UIH กับ Hack the Box จะช่วยส่งเสริม ขยายการรับรู้ของตลาดทางด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์แก่องค์กรในประเทศไทย เป็นการตอบโจทย์ความท้าทายในการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เพิ่มทักษะในสภาพแวดล้อมที่สมจริง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มภาคการเงิน หน่วยงานราชการ หน่วยงานความมั่นคง และภาคการศึกษา ด้วยประสบการณ์ของ UIH และแพลตฟอร์มเชิงลึกของ Hack The Box พร้อมเสริมศักยภาพให้บุคคลและองค์กรให้อยู่เหนือภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นและรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในวันพรุ่งนี้” ดร.ศุภกร กล่าวกล่าวว่า Hack The Box เป็น ศูนย์ประสิทธิภาพด้านไซเบอร์ที่มีพันธกิจในการสร้างแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรและองค์กรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ UIH ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการและโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทันสมัยในไทย โดยความร่วมมือนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรต่างๆ มีความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยนำเสนอโซลูชันการพัฒนาทักษะที่เพิ่มขึ้นและประสบการณ์การจำลองสถานการณ์จริง ผ่านความร่วมมือนี้ Hack The Box จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมของ UIH เพื่อนำโซลูชันการพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบปฏิบัติจริงไปสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องการมากที่สุด ทรัพยากรที่รวมกันจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งรวมทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานจริงผ่านสภาพแวดล้อมจำลอง"ความร่วมมือของเรากับ UIH ถือเป็นก้าวสำคัญในพันธกิจของเราที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างการศึกษาและทักษะในโลกแห่งความเป็นจริง" กล่าวโดย เซธ ทอสซี่ รองประธานฝ่ายช่องทางการขายทั่วโลกของ Hack The Boxแพลตฟอร์มการพัฒนาทักษะของ Hack The Box นำเสนอการจำลองสถานการณ์ขั้นสูง แบบฝึกหัด และเนื้อหาพิเศษที่สะท้อนถึงพัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรม จะผสานเข้ากับโซลูชัน Cybersecurity ได้อย่างลงตัว ส่งเสริมความเชี่ยวชาญของพวกเขาในด้านข่าวกรองภัยคุกคามและการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความร่วมมือนี้เสริมสร้างความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับภัยคุกคามในยุคปัจจุบัน ในการนำเสนอโซลูชันการพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สมจริง และครอบคลุมที่สุด