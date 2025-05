Epson คว้ารางวัลการออกแบบ iF - Red Dot จากพรินเตอร์ - โปรเจกเตอร์กว่า 10 รุ่น

โดยมีการออกแบบที่น่าสนใจในรุ่น โฮมโปรเจคเตอร์ ความละเอียด 4K รุ่น EH-QL3000B/W และ EH-QL7000B/W ด้วยความสว่าง 6,000 ลูเมน และ 10,000 ความละเอียด 4K มอบประสบการณ์หน้าจอขนาดใหญ่ที่สดใสและมีรายละเอียดแม้ในสภาพแวดล้อมที่สว่าง เช่น ห้องนั่งเล่น ดีไซน์ผสานเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านอย่างลงตัวWorkForce Enterprise AM-C550/400 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ทสี่สี ขนาด A4 ความเร็วสูง ด้วยหัวพิมพ์ที่จัดวางในแนวทแยงเพื่อย่นระยะทางกระดาษ ทำให้สามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 55 หน้าต่อนาที (รุ่น AM-C550) และ 40 หน้าต่อนาที (รุ่น AM-C400) พร้อมขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสำหรับวางบนโต๊ะ ทำงานด้วยพลังงานต่ำและมีชิ้นส่วนทดแทนน้อยกว่าระบบเลเซอร์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับสำนักงานยุคใหม่SureColor SC-F9500/9500H และ SC-S9100 เครื่องพิมพ์ระบบซับลิเมชันและเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานในอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยมีความสูงลดลง 300 มม. เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ช่วยลดความรู้สึกอึดอัดในพื้นที่ติดตั้ง พร้อมพื้นผิวด้านบนที่เรียบสำหรับวางงานพิมพ์เพื่อตรวจสอบงาน และฝาครอบขนาดใหญ่เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นรวมถึง SureColor SC-P20500เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาด 64 นิ้วที่ใช้หมึกพิกเมนต์สูตรน้ำ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพภาพและประสิทธิภาพการพิมพ์สำหรับตลาดภาพถ่ายและงานศิลปะ โดยใช้ชุดหมึกความจุสูง ลดความถี่ในการเปลี่ยนหมึกและลดปริมาณขยะลงประมาณ 1 ใน 10 เมื่อเทียบกับตลับหมึก SC8 series (700 มล.) สำหรับ SC-P20050นอกจากนี้ โปรเจคเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Projector Cart) ELPCS01 ยังได้รับรางวัลสูงสุด “Best of the Best” จาก Red Dot Design Award 2025 ด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาด ใช้งานง่าย ผสมผสานฟังก์ชันกับความ สวยงาม เหมาะกับห้องเรียนหรือห้องประชุมที่ต้องการความยืดหยุ่น นับเป็นครั้งที่ 6 ที่ Epson ได้รับรางวัล Best of the Bestส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย:- โฮมโปรเจคเตอร์ รุ่น EF-22N/B และ EF-21W/R/G- เครื่องพิมพ์สิ่งทอและเครื่องพิมพ์ยูวี: SureColor SC-F1000, SC-V1000- เครื่องพิมพ์ฉลาก: ColorWorks CW-C8000- เครื่องพิมพ์สิ่งทอแบบ Direct-to-Garmen: Monna Lisa ML-13000- โต๊ะอ่านแผนภูมิสีอัตโนมัติสำหรับงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ (Auto Color Chart Reading Portable Table)ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของเอปสันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่มีสมรรถนะสูง แต่ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการสร้างโลกที่ยั่งยืน