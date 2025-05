NTT DATA เปิดตัวระบบนิเวศ Smart AI AgentTM ปฏิวัติโซลูชันอุตสาหกรรมด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

• Smart AI AgentTM นำเสนอโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมพร้อมผลลัพธ์ที่รับประกัน• ระบบนิเวศและพอร์ตโฟลิโอบริการเอเจนต์สนับสนุนลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการจัดการเอเจนต์• โซลูชันปลั๊กอินที่จดสิทธิบัตรแปลง RPA บอตให้เป็นเอเจนต์อัจฉริยะ• NTT DATA จะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ OpenAI เพื่อเร่งการพัฒนาและปรับใช้ Smart AI Agentsโตเกียวและลอนดอน - NTT DATA ผู้นำระดับโลกด้านบริการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี ประกาศเปิดตัวระบบนิเวศ Smart AI AgentTM ระดับองค์กรที่ครอบคลุม พร้อมโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนธุรกิจของตน บริษัทยังประกาศโซลูชันปลั๊กอินที่จดสิทธิบัตรซึ่งสามารถแปลงบอตแบบเดิมให้เป็นเอเจนต์อัจฉริยะอัตโนมัติ และขยายเครือข่ายพันธมิตรหลักเพื่อจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด"วิวัฒนาการอันรวดเร็วของ AI สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายมหาศาลสำหรับธุรกิจ" ยูทากะ ซาซากิ ประธานและซีอีโอของ NTT DATA Group กล่าว "ที่ NTT DATA เราได้พัฒนาความสามารถที่ครอบคลุมเพื่อนำทางลูกค้าผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ และเสริมพลังให้พวกเขากำหนดอนาคตด้วยพลังของ AI"โซลูชันอัจฉริยะพร้อม Smart AI Agents ที่มาพร้อมผลลัพธ์รับประกันNTT DATA ได้ปรับใช้ Smart AI Agent หลายร้อยกรณีเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการตัดสินใจทางธุรกิจให้กับลูกค้า บริษัทมีแผนพัฒนาตัวเอเจนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมและฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น:• ด้านสาธารณสุข: ปัจจุบันตัวเอเจนต์สามารถจัดประเภท จัดลำดับความสำคัญ และสรุปคำร้องอุทธรณ์ประกันภัย รวมถึงตัดสินใจเกี่ยวกับความจำเป็นทางการแพทย์ได้โดยอัตโนมัติ แผนงานในอนาคตอันใกล้จะรวมถึงตัวเอเจนต์เฉพาะทางสำหรับการแทรกแซงระยะเริ่มต้น การตรวจสอบการรับประทานยา การยืนยันตัวตนผู้ชำระเงิน และการป้องกันการฉ้อโกง การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย และการละเมิดกฎระเบียบ• การผลิตยานยนต์: ตัวเอเจนต์กำลังวิเคราะห์จดหมายเตือนและการลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทกำลังพัฒนาตัวเอเจนต์เฉพาะทางสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของข้อบกพร่อง เริ่มการดำเนินการแก้ไข การเรียกคืนหรือซ่อมแซม และเริ่มกระบวนการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อจำเป็น• การเงิน: โซลูชัน Agentic AI กำลังช่วยเหลือธนาคาร พาร์ทเนอร์ และผู้บริโภคในการตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าและข้อกำหนดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบรู้จักลูกค้า (KYC) และความสามารถอื่นๆ ในการตรวจจับการฉ้อโกงและป้องกันอาชญากรรม เพื่อลดช่องโหว่ในการทำธุรกรรมและการชำระเงิน• ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์: ตัวเอเจนต์ช่วยลูกค้าเลือกและทำธุรกิจอย่างปลอดภัยกับพันธมิตรสตาร์ทอัพด้าน AI พร้อมทั้งสร้างต้นแบบตัวเอเจนต์ AI เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับใช้และผสานการทดลองเข้ากับกระบวนการจัดซื้อ ติดตามการใช้งาน ประสิทธิภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน ขั้นตอนต่อไปจะรวมถึงตัวเอเจนต์ที่จัดการบริการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชาญฉลาด• การตลาด: หนึ่งในหลายตัวอย่าง ระบบมัลติเอเจนต์ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Hyperscale เพื่อวิเคราะห์และจัดประเภทโปรไฟล์ผู้ใช้แบบอัตโนมัติ และสร้างโปรไฟล์ทางจิตวิทยาเพื่อแนะนำโฆษณาแบบส่วนบุคคลสูง ระบบนี้เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมด้วยแนวทางที่ครอบคลุมของ NTT DATA ในการพัฒนาเอเจนต์ AI บริษัทสามารถมอบผลลัพธ์ที่รับประกันได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงความปลอดภัยและความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ และจุดประกายนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างมีกำไรและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายAI Agentic คือคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม มากกว่าที่เราได้เห็นมาจาก Generative AI ในปัจจุบัน” อภิจิต ดูเบย์ CEO ของ NTT DATA, Inc. กล่าว “มันไม่ใช่แค่การเพิ่มความคิดสร้างสรรค์หรือประสิทธิภาพการทำงาน แต่เป็นการปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ ที่เข้ามารับบทบาท ตัดสินใจและทำงานร่วมกับมนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ โดยด้วยความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในการสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ การเป็นพันธมิตรที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม และลูกค้าที่มีวิสัยทัศน์ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำอนาคตนี้ไปสู่การสร้างรากฐานสำหรับสถานที่ทำงานแบบผสมผสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่ได้รับการออกแบบใหม่ และภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่กล้าหาญ”ระบบนิเวศ Smart AI Agent ฉบับครบวงจร นำทางองค์กรสู่การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพระบบนิเวศ Smart AI Agent โดย NTT DATA ต่อยอดจากความสำเร็จเดิมเพื่อขยายขีดความสามารถและความคล่องตัวของโซลูชัน Agentic AI แบบประกอบได้ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:• บริการ Agentic AI แบบครบวงจร ช่วยลูกค้าออกแบบ นำไปใช้ จัดการ และขยายโซลูชันปฏิวัติธุรกิจ• โซลูชันอัจฉริยะพร้อม Smart AI Agents ที่มาพร้อมผลลัพธ์รับประกัน ทั้งแบบเฉพาะอุตสาหกรรมและฟังก์ชันขวางสายงาน• Smart AI Agents เพิ่มเติม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เฉพาะอุตสาหกรรมและความต้องการขวางสายงาน• แพลตฟอร์ม Smart AI Agent รวมเครื่องมือแบบครบครัน ยูทิลิตี้ ตัวเร่งความเร็ว และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด พร้อมเข้าถึงมาร์เก็ตเพลสสำหรับ Agent เพิ่มเติม ทั้งแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และ แบบจำลองภาษาขนาดเล็ก (SLMs)• โครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้ AI สนับสนุนด้วยบริการคลาวด์สาธารณะ/ส่วนตัว เครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย• พันธมิตรระดับโลก ทั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและสตาร์ทอัพสุดล้ำ• ออกแบบด้วยหลักความรับผิดชอบ ครอบคลุมความปลอดภัย กำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบระบบนิเวศที่ขยายขอบเขตออกไปนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถจินตนาการถึงวิธีการดำเนินงานแบบใหม่ด้วยระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะระดับโลก และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเต็มรูปแบบที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีขีดความสามารถในระดับโลก ทั้งในด้านขอบเขตการให้บริการและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบนิเวศ Smart AI Agent นี้ได้รับการเสริมด้วยบริการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจาก NTT DATA มากมาย ซึ่งรวมถึงการประเมินความพร้อมและความเสี่ยงที่มีโครงสร้างชัดเจน บริการจัดการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับข้อเสนอด้าน AI จากผู้ให้บริการ Hyperscaler และบริการจัดการระบบ Multi-Agent ในสภาพแวดล้อมของผู้ขายแบบผสมผสาน ทุกๆ ด้านของระบบนิเวศนี้มีรากฐานมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ - เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามหลักจริยธรรม และปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ"เราได้ใช้บริการ Agentic AI แบบครบวงจรของ NTT DATA สำหรับเทคโนโลยี AI แบบ Hyperscaler เพื่อศึกษาประสบการณ์ทั้งระบบ Agentic AI แบบ pro-code และ low-code" นายปัญจักร ชาห์ รองประธานอาวุโส, Chief Information and Digital Officer แห่ง Hyster-Yale Materials Handling, Inc. กล่าว "ด้วยแนวทางการให้คำปรึกษาแบบเป็นขั้นเป็นตอนและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ตอนนี้เรากำลังศึกษารูปแบบ multi-agent ที่ทรงพลังและค้นหา use cases ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของเรา และเพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงานแบบใหม่"พันธมิตรและความร่วมมือชั้นนำของอุตสาหกรรม มอบทางเลือกที่หลากหลายและลึกซึ้งNTT DATA ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน Generative AI ล่าสุด โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ NTT DATA จะจัดตั้ง OpenAI เพื่อเร่งการพัฒนาและนำบริการ Generative AI ใหม่ๆ ที่ใช้ OpenAI APIs ออกสู่ตลาด โดยบริการเหล่านี้จะถูกออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมและฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ และจะถูกนำไปใช้ในระดับโลกเพื่อส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับลูกค้านอกจากความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกแล้ว NTT DATA ยังได้สร้างพันธมิตรกับสตาร์ทอัพนวัตกรรมระดับโลกอีกด้วย อาทิเช่น:• Rafay Systems: แพลตฟอร์มของ Rafay สนับสนุนการให้บริการ Platform-as-a-Service ที่ขยายขนาดได้ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับนักพัฒนา จาก NTT DATA บนพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐาน AI (GPU PaaS) ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถนำ Generative AI มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเร่งการปรับใช้เวิร์กโหลด AI ระดับ Production• Kore.ai: แพลตฟอร์ม Kore.ai Agent ระดับองค์กรที่ผสานรวมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เพื่อเสริมศักยภาพบริการ Digital Workplace Services ของ NTT DATA โดยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย Generative AI นี้ช่วยให้ NTT DATA สามารถยกระดับการดำเนินงานของ Service Desk ลดต้นทุน และให้การสนับสนุนแบบอัจฉริยะที่เข้าใจบริบทเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายพอร์ตโฟลิโอบริการ Agentic AI ตอบโจทย์ลูกค้าทุกความต้องการด้วยระบบนิเวศแบบครบวงจรบริษัทฯ ได้ประกาศเปิดตัว "Agentic AI Services for Hyperscaler AI Technologies" ซึ่งเป็นชุดบริการครบวงจรที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จาก Agentic AI ได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านเทคโนโลยี AI ของ Hyperscaler โดยบริการนี้มีการจัดการผ่านระบบคลาวด์ปัจจุบัน NTT DATA กำลังขยายขอบเขตบริการดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เพื่อมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับองค์กรที่เริ่มมีความพร้อมในการใช้ Agentic AI และหันมาใช้โมเดล Multi-AI Agent มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ Azure AI Agent Service บน Azure AI Foundry ช่วยให้ NTT DATA สามารถสร้าง จัดการ และควบคุมเวิร์กโฟลว์ของ Multi-Agent ข้ามหลายแพลตฟอร์มได้ ซึ่งทำให้การใช้งานระบบ Multi-Agent ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้ NTT DATA ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานบนแพลตฟอร์ม Agentic AI ที่หลากหลาย ด้วยการเปิดให้ใช้เครื่องมือต่างๆ บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของลูกค้าเอง ซึ่งหมายความว่า Agent ใดๆ ที่ NTT DATA พัฒนาขึ้น สามารถถ่ายโอนไปยังสภาพแวดล้อมคลาวด์ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure, AWS หรือ Google Cloud Platformนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตร เปลี่ยนบอตธรรมดาให้เป็นเอเจนต์อัจฉริยะทำงานอัตโนมัติNTT DATA ยังได้เปิดตัวโซลูชันที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งสามารถเปลี่ยนบอตระบบเดิมให้กลายเป็นเอเจนต์อัจฉริยะ ความสามารถแบบปลั๊กอินนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการนำ AI มาใช้ แต่ถูกจำกัดด้วยปัญหาด้านเทคโนโลยีเดิม ทั่วโลกมีบอตระบบอัตโนมัติ (RPA) ถูกใช้งานแล้วนับล้านตัวสำหรับงานตามกฎระเบียบ คล้ายกับโมดูลปลั๊กอินที่เปลี่ยนทีวีทั่วไปให้กลายเป็นสมาร์ททีวี โซลูชันใหม่ของ NTT DATA นี้สามารถแปลงบอตให้กลายเป็นเอเจนต์อัจฉริยะที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่ยังคงเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว"AI ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เทียบเท่ากับยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต ที่กำลังปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน แก้ปัญหา และสร้างคุณค่า" ดูเบย์กล่าว "เราไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้ามองอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ แต่เรากำลังเป็นผู้ขับเคลื่อน ที่ NTT DATA เราได้มอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้และวัดผลได้จริงให้ลูกค้าจากโซลูชัน AI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนวัตกรรมปลั๊กอินที่ได้รับสิทธิบัตรนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ เมื่อนวัตกรรมมาบรรจบกับการปฏิบัติจริง" เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart AI Agent Ecosystem จาก NTT DATA