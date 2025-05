Dell ยกทัพสินค้า AI ลุยศึกปี 2025 มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของตลาด APJ

เดลล์เทคโนโลยี (Dell Technologies) เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อตอบโจทย์ตลาดปี 2025 ขีดเส้นใต้ “ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการใช้งาน AI” มั่นใจ Dell ยังคงเป็นผู้นำด้านโซลูชัน AI Infrastructure พร้อมช่วยให้องค์กรทุกขนาดทั่วเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) ก้าวสู่ยุค AI เต็มรูปแบบวรุณ ฉับรา (Varun Chhabra) รองประธานอาวุโส กลุ่มโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Solutions Group) กล่าวในงาน Dell Technologies World 2025 (Pre-Brief) ถึงการปรับกลยุทธ์ของ Dell เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของตลาด APJ ในปี 2025 ว่าตลาด APJ เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายสูง ทั้งในแง่ของขนาดองค์กรและความต้องการใช้งาน AI ดังนั้น โซลูชันของ Dell จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์หลายประเด็นหลักของภูมิภาคนี้"เรามีประสบการณ์ทำงานกับลูกค้าใน APJ มานาน ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และรัฐบาล จึงเข้าใจความท้าทายเฉพาะของภูมิภาคนี้ โซลูชันของ Dell จึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีล้ำสมัย แต่ตอบโจทย์ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย"งาน Dell Technologies World 2025 (Pre-Brief) นั้นเป็นงานระดับภูมิภาคที่ Dell ใช้เป็นเวทีประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI และดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ทั้งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน บริการ และโซลูชันครบวงจร สำหรับปีนี้ Dell กำลังเร่งผลักดันโซลูชัน "Dell AI Factory" สู่เวอร์ชันใหม่ที่ทรงพลัง ครบเครื่อง และยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิม โดยออกแบบให้องค์กรทุกขนาดเข้าถึงและใช้งาน AI ได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่เอดจ์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ไปจนถึงคลาวด์ บนพลังจากพันธมิตรระดับโลกและบริการครบรสข้อมูลจาก Dell ระบุว่า ปัจจุบัน 75% ขององค์กรทั่วโลกมองว่า AI คือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจ และกว่า 65% ได้นำ AI ไปใช้จริงแล้ว แต่ความท้าทายอย่างต้นทุนสูง หรือความกังวลด้านความปลอดภัยยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญและด้วย Dell AI Factory ที่ออกแบบให้ทำงานในองค์กรได้ (on-premises) เจ้าพ่ออย่าง Dell สามารถช่วยลดต้นทุนในการ inferencing ได้สูงสุดถึง 62% เมื่อเทียบกับการประมวลผลบนคลาวด์นอกจากนี้ Dell ยังพลิกโฉมระบบระบายความร้อนด้วย PowerCool eRDHx นวัตกรรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้สูงสุดถึง 60% พร้อมเปิดตัว "ตู้แร็ค IR70000" ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้งานในดาต้าเซ็นเตอร์ และรองรับการประมวลผล AI หนาแน่นระดับสูงในด้านของฮาร์ดแวร์ Dell ได้เปิดตัว PowerEdge XE9785 และ XE9785L ที่มาพร้อมตัวเร่ง AMD MI350x ให้ประสิทธิภาพในการ inferencing หรือการอนุมานสูงกว่ารุ่นเดิมถึง 35 เท่าในขณะที่ข้อมูลคือหัวใจของ AI การอัปเดตแพลตฟอร์มอย่าง Project Lightning จึงได้รับแรงหนุนจาก Dell เพื่อสร้างระบบไฟล์ขนานที่เร็วที่สุดในโลก และ Data Lakehouse ที่ช่วยเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI และในด้านความปลอดภัย Dell ก็จัดเต็มด้วยบริการ AI Security and Resilience Services ที่ช่วยปกป้องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชัน ไปจนถึงตัวโมเดล AIในส่วนพันธมิตร Dell ระบุว่าได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง Cohere, Google, Meta, Glean และ Mistral AI เพื่อสร้างสรรค์โซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์องค์กรอย่างแท้จริง เช่น การนำ Google Gemini มาทำงานบน PowerEdge หรือการใช้ Llama 4 จาก Meta บนแพลตฟอร์ม Dellนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ AMD และ Intel เพื่อยกระดับ AI Platform ให้รองรับ LLMs และงานประมวลผลที่ซับซ้อน โดยเฉพาะกับ Intel Gaudi 3 ที่จะช่วยเร่งศักยภาพองค์กรแบบไร้ขีดจำกัดและที่น่าจับตาคือ Dell ยังประกาศอัปเดต AI Factory with NVIDIA และ Dell NativeEdge เพื่อรองรับ AI ที่เอดจ์แบบเต็มรูปแบบผู้บริหาร Dell แสดงความมั่นใจกับ Dell AI Factory โดยย้ำว่าลูกค้าใน APJ นั้นมีตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กที่ต้องการเริ่มต้นด้วย AI ขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบระดับความมั่นคงปลอดภัยหรือ Sovereign AI ซึ่ง Dell AI Factory สามารถรองรับการขยายขนาดได้อย่างคล่องตัว และพร้อมให้ลูกค้ารายเล็กระดับเริ่มต้น สามารถขยายได้ตามความต้องการDell ยังคาดหวังกับโซลูชันสำหรับ Sovereign AI เนื่องจากหลายประเทศใน APJ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและกฎหมายข้อมูลท้องถิ่น โดย Dell มีโซลูชันเฉพาะ เช่น ระบบประมวลผลข้อมูลภายในประเทศ (On-Premises AI) และระบบที่รองรับกฎระเบียบด้านข้อมูล ขณะเดียวกันก็ใช้งานได้ที่ขอบเครือข่าย (Edge AI) ทั้งในพื้นที่ห่างไกล ที่มีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตจำกัด เช่น โรงพยาบาลในชนบทDell นั้นนำเสนอ "AI PC แบบพกพา" ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่รัน AI ได้คล่องแคล่วโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รุ่นที่โดดเด่นคือ Dell Pro Max Plus ที่รัน AI แบบ Offline ได้ด้วยโมเดลขนาดใหญ่ 109 พันล้านพารามิเตอร์ อย่างไรก็ตาม AI PC รุ่น Dell Pro Max ที่ใช้ NPU ของ Qualcomm ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไป จะไม่มีจำหน่ายในไทย เนื่องจากมีนโยบายจำหน่ายเฉพาะออสเตรเลีย และอินเดียเท่านั้น"ตัวอย่างการใช้จริงใน APJ คือด้านสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลในออสเตรเลียใช้เซิร์ฟเวอร์ Dell วิเคราะห์ผล X-ray แบบ Real-time และกำลังทดลองนำ AI PC ให้แพทย์ใช้ในพื้นที่ห่างไกล อีกด้านคือด้านอุตสาหกรรม โดยโรงงานในญี่ปุ่นใช้ Dell Native Edge เพื่อควบคุมหุ่นยนต์และประมวลผลข้อมูลแบบ Real-time ที่ขอบเครือข่าย"ในภาพรวม Dell ย้ำว่า Dell AI Factory เป็นโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้านำ AI ไปใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภายในเวลาเพียง 1 ปี Dell AI Factory ประสบความสำเร็จอย่างมาก มีการอัปเดตมากกว่า 200 รายการ และมีลูกค้าใช้งานแล้วกว่า 3,000 รายทั่วโลก.