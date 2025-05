AIS 3BB FIBRE3 เปิดตัวแพ็กเกจ “Net & Entertainment Gang”

AIS 3BB FIBRE3 เปิดตัวแพ็กใหม่ล่าสุด Net & Entertainment Gang ราคาเริ่มต้นเพียง 599 บาทต่อเดือน มอบความเร็วอินเทอร์เน็ตแรงเต็มสปีด พร้อมความบันเทิงคุณภาพบน Max แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกจาก Warner Bros. Discovery ลูกค้าสามารถรับชมซีรีส์ดังและคอนเทนต์ระดับพรีเมียมจาก Max Standard Plan อาทิ The White Lotus, The Last of Us, House of the Dragon, Friends และอีกมากมาย และยังสามารถรับชม 5 ช่องจาก HBO (HBO, HBO Hits, HBO Family, HBO Signature, Cinemax) รวมถึงคอนเทนต์เกาหลีและเอเชียยอดนิยมจาก Viu, iQIYI และ WeTV ผ่านกล่อง AIS PLAXBOX ครบจบทั้งเน็ตและบันเทิงในแพ็กเดียวแพ็กเกจ Net & Entertainment Gang “จอยแก๊ง เน็ตบ้านแรง สนุกได้สุดไม่สะดุด ทุกคอนเทนต์” มอบประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์คุณภาพสูงบนจอใหญ่ ด้วยคุณภาพสัญญาณชัดไม่สะดุด มาพร้อมความบันเทิงระดับพรีเมียมจาก Max ในราคาสบายกระเป๋า มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ ดังนี้Net Lite Gang เน็ตบ้านที่ใช่ จ่ายสบาย ราคา 599 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps รับ กล่อง AIS PLAYBOX พร้อมแพ็กเกจ PLAY LITE (รวม Max) และเราเตอร์ WiFi6Net Standard Gang อัปสปีดพร้อมจอยกับซีรีส์ดังทั่วโลก ราคา 799 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1Gbps/500 Mbps รับกล่อง AIS PLAYBOX พร้อมแพ็กเกจ PLAY STANDARD (รวม Max, Viu, iQIYI และ WeTV) และเราเตอร์ WiFi6Net Enjoy Gang สัญญาณแรงทั่วบ้าน ราคา 899 บาท/เดือน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1Gbps/500 Mbpsรับกล่อง AIS PLAYBOX พร้อมแพ็กเกจ PLAY STANDARD (รวม Max, Viu, iQIYI และ WeTV) และเราเตอร์ WiFi6 2 ตัว ช่วยกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วบ้านNet Smart Gang เชื่อมต่อติดสปีด จอยสนุกไม่ขาดตอน สมาร์ตทั้งในบ้านและนอกบ้าน พิเศษสำหรับลูกค้า AIS รายเดือน ราคา 799 บาท/เดือน (จากปกติ 999 บาท) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1Gbps/500 Mbps รับกล่อง AIS PLAYBOX พร้อมแพ็กเกจ PLAY STANDARD (รวม Max, Viu, iQIYI และ WeTV) และเราเตอร์ WiFi6 2 ตัว ช่วยกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วบ้าน พร้อมเน็ตมือถือ 10GBNet Combo Gang ที่สุดของความจอย เร็ว แรง มันส์ทุกกิจกรรมความบันเทิง พิเศษสำหรับลูกค้า AIS รายเดือนราคา 899 บาท/เดือน (จากปกติ 1,099 บาท) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 1Gbps/500 Mbps รับกล่อง AIS PLAYBOX พร้อมแพ็กเกจ PLAY STANDARD (รวม Max, Viu, iQIYI และ WeTV) และเราเตอร์ WiFi6 2 ตัว ช่วยกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วบ้าน พร้อมเน็ตมือถือ 20GB