ลูกค้าทรูดีแทค ฟินสุดทุกฟีลกับ “5G Super Xtreme Entertainment และ Xtreme Combo”

สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์ ก็มีแพ็กเกจเน็ตบ้าน ที่มาพร้อมกล่อง TrueID TV Gen 3 เสิร์ฟคอนเทนท์ระดับโลกอย่าง Netflix, TrueVisions NOW PLUS และ TrueID+ หรือจะร้องคาราโอเกะจากแอปเพลินแกรมมี่ เล่นเกมส์ โยคะ ออกกำลังกาย เติมความสุขให้ครบทุกโมเมนต์ ดู ฟัง ฟิน จบในแพ็กเดียว• แพ็กเกจมือถือรายเดือน 5G Super Xtreme Entertainment คลิก https://ss.true.th/s/StcuXTk • แพ็กเกจเสริม Xtreme Combo คลิก https://ss.true.th/s/xtrmc • แพ็กเกจเน็ตบ้านทรูออนไลน์ Super Netflix คลิก https://ss.true.th/s/hOKidK9 นางสุกัณณี เลิศสุขวิบูลย์ หัวหน้าสายงานธุรกิจต่างประเทศ และบริการดิจิทัล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงให้สอดรับกับยุค Subscription Economy ที่ผู้บริโภคเลือกเข้าถึงความบันเทิง เนื้อหา และบริการต่างๆ ผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี และสมัครหลายๆ แอป พร้อมกัน มากกว่าการซื้อแยกรายชิ้น พฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความต้องการความยืดหยุ่น ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าในการเข้าถึงคอนเทนท์คุณภาพระดับพรีเมียม โดยไม่ต้องสมัครหรือจ่ายแยกรายแอป ทรูจึงออกแบบแพ็กเกจมือถือรายเดือน 5G Super Xtreme Entertainment โดยรวมสุดยอดคอนเทนต์จาก 9 แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก เช่น Netflix, YouTube Premium, YouTube Music, iQIYI, Viu, WeTV, oneD และ TrueVisions NOW มาไว้ในบิลเดียว พร้อมเน็ตทรู 5G บนเครือข่ายที่ดีที่สุด เร็วแรง ครอบคลุมทั่วไทย และสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ครบ คุ้ม สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ (และผู้ที่ย้ายค่าย ไม่ควรใส่) การรวมบริการระดับโลกไว้ในแพ็กเกจเดียว ไม่เพียงลดความยุ่งยาก แต่สะท้อนความเข้าใจและใส่ใจในพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง”• ชมความบันเทิงแบบ Premium กับ 9 แอปชั้นนำ: Netflix Premium, YouTube Premium, YouTube Music, TrueVisions NOW PLUS, Viu Premium, iQIYI Standard VIP, WeTV VIP, TrueID Plus และ oneD PREMIUM นานสูงสุด 12 เดือน• รับสิทธิ์ TrueRed หรือ dtac reward GOLD MEMBER ไม่มีค่าบริการเพิ่ม (ปกติมีค่าบริการด้วยเหรอคะ ถ้าไม่มีตัดออกค่ะ)• อินเทอร์เน็ตปริมาณ 60GB• โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาที• เน็ตหมดก็ไม่สะดุด! ใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 4 Mbpsสำหรับลูกค้าปัจจุบันรายเดือนทั้งทรู และดีแทค จ่ายรวมลงบิลครั้งเดียว ไม่ต้องจ่ายแยก ต่ออายุอัตโนมัติให้ทุกเดือน รับชมได้บนทุกอุปกรณ์ (โทรศัพท์, ทีวี, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์)2.1) แพ็กเกจเสริม Xtreme Combo ราคา 899บาท/เดือน• รับสิทธิ์ชมความบันเทิงแบบ VIP บน 9 แอปชั้นนำ: Netflix Premium, YouTube Premium, YouTube Music, TrueVisions NOW PLUS, Viu Premium, iQIYI Standard VIP, WeTV VIP, TrueID Plus และ oneD PREMIUM นาน30 วัน2.2) Xtreme Combo + SF ราคา 999บาท/เดือน• รับสิทธิ์ชมความบันเทิงแบบ VIP บน 8 แอปชั้นนำ: Netflix Premium, YouTube Premium, YouTube Music, TrueVisions NOW PLUS, Viu Premium, iQIYI standard VIP, WeTV VIP, และ TrueID Plus นาน 30 วัน พร้อม รับตั๋วชมภาพยนตร์ SF 2 ใบต่อเดือน2.3) Xtreme Combo Prime ราคา 999 บาท/เดือน• รับสิทธิ์ชมความบันเทิงแบบ VIP บน 9 แอปชั้นนำ: Netflix Premium, YouTube Premium, YouTube Music, TrueVisions NOW PRIME, Viu Premium, iQIYI standard VIP, WeTV VIP, TrueID Plus และ oneD PREMIUM นาน 30 วันแพ็กเกจสาย YouTube กับ 5G Super Streaming และ แพ็กเกจเสริม YouTube Premium• รับสิทธิ์ชม YouTube Premium และ YouTube Music แบบไม่มีโฆษณาคั่น นานสูงสุด 12 เดือน พร้อมความบันเทิงจากแอปดัง iQIYI, Viu, True Visions Now Pop และ True ID+ นานสูงสุด 12 เดือน• อินเทอร์เน็ตปริมาณ 60 GB• โทรทุกเครือข่าย จำนวน 300 นาที• เน็ตหมดก็ไม่สะดุด! ใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 6 Mbps• สมัครใช้บริการ YouTube Premium ดูวิดีโอและคอนเทนต์จากช่องโปรดได้แบบไม่มีโฆษณาคั่น ดาวน์โหลดไว้ดูออฟไลน์ และฟังเพลงผ่าน YouTube Music แบบไม่สะดุด ในราคาพิเศษ• ลูกค้ารายเดือน จ่ายเพียง 139 บาทต่อเดือนในช่วง 3 เดือนแรก เดือนถัดไป 159 บาท หรือเลือกแพ็กเกจ 259 บาทพร้อมเน็ต 10GB และ 329 บาทพร้อมเน็ตไม่อั้น คุ้มครบในแพ็กเดียว!• ลูกค้าแบบเติมเงินเริ่มต้นเพียง 159 บาท หรือแพ็กเกจ 179 บาทพร้อมเน็ต 5GB หรือ 199 บาทพร้อมเน็ต 10GBลูกค้าทรูออนไลน์ ฟินสุดกับแพ็กเกจเน็ตบ้านไฟเบอร์ที่เสิร์ฟความบันเทิง ในราคาสุดคุ้ม• สุขสุดขีดกับเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู เริ่มต้นเพียง 699 บาทต่อเดือน ความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps พร้อมกล่อง TrueID TV Gen 3 กล่องทีวี AI อัจฉริยะ ให้คุณรับชม Netflix ได้ 1 อุปกรณ์ ความชัดระดับ HD ตลอดการใช้งาน รับชมคอนเทนท์พรีเมียมจาก TrueVisions NOW PLUS และ TrueID+ ซิมพร้อมเน็ต 5GB พร้อม AI Fitness ให้คุณออกกำลังกายแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตัว บอกท่าทาง และคำนวนแคลให้แบบเรียลไทม์ และร้องคาราโอเกะเพลงฮิตจากแกรมมี่ ผ่านแอปเพลิน• รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://ss.true.th/s/hOKidK9 (ไปใส่ข้างหน้าแล้ว ตัดออกดีมั้ยคะ)• หรือเลือกแพ็กเกจเน็ตบ้านพร้อมรับสิทธิ์ชม YouTube Premium และ YouTube Music แบบไม่มีโฆษณาคั่น นานสูงสุด 12 เดือน พร้อมความบันเทิงจากแอปดัง iQIYI, TrueVisions NOW Plus เริ่มเพียง 799 บาททั้งนี้ยังมีอีกหลากหลายแพ็กเกจเสริมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ความบันเทิง ด้วยแพ็กเกจพรีเมียมยอดฮิตแบบแอปเดียว มีให้เลือกทั้ง YouTube Premium, oneD PREMIUM, iQIYI VIP, Viu Premium, WeTV VIP รวมถึงแพ็กเกจแบบรวมคอนเทนต์อย่าง Asian Combo และ Lifestyle Combo+ ไว้ด้วยกัน มอบความหลากหลายและความคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้คุณสนุกในแบบของคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ทรูช็อป ดีแทคช็อปทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.true.th