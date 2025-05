ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดใหญ่ Decarbonize Thailand Symposium 2025 รวมนวัตกรรม ClimateTech 20 พ.ค.นี้ ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับเส้นตายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทย ทรู ดิจิทัล พาร์ค เดินหน้าต่อเนื่องปีที่ 3 กับภารกิจผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนเส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero ในงานเจาะลึกเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน จากเทรนด์สู่โซลูชัน ตอบโจทย์องค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันพร้อมใช้จากสตาร์ทอัพเพื่อลดคาร์บอนเป็นศูนย์ และ สตาร์ทอัพที่ต้องการนำเสนอนวัตกรรมโซลูชันล้ำยุค รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืน งานเดียวครบทั้งความรู้ เทรนด์โลกด้านความยั่งยืน และหลากหลายมุมมองของผู้นำในภาคอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และนักคิดเชิงนวัตกรรม พร้อมพบสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 30 รายกับผลงานนวัตกรรม ClimateTech ที่ใช้งานได้และสร้างผลลัพธ์จริง ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเมืองและอาคารสีเขียว การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทคโนโลยีการเกษตร และพลังงาน จัดเต็มตลอดวันทั้งเสวนา กรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำ และกิจกรรมพบปะเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดธุรกิจ ร่วมส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันในงานดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดึงความแข็งแกร่งของระบบนิเวศครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพ เชื่อมโยงความทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ซึ่งจากรายงานของ Bain & Temasek คาดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบจากความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 70 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2070 หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 3 องศาเซลเซียส นับเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเปราะบางจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ขณะที่เศรษฐกิจสีเขียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึงปีละ 300 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 หรือคิดเป็น 5% ของ GDP รวมของภูมิภาคในปีนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมกับ นิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ต่อยอดการจัดงาน Decarbonize Thailand Symposium 2025 ในแนวคิด Deep – Dive From Trends to Solutions เจาะลึกเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน จากเทรนด์สู่โซลูชัน เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอน ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับโลก ตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมนำเสนอโซลูชันที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ ทรู คอร์ปอเรชั่น, เครือเจริญโภคภัณฑ์, เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย, มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) และ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น ตอบโจทย์องค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันพร้อมใช้จากสตาร์ทอัพเพื่อลดคาร์บอนเป็นศูนย์ และ สตาร์ทอัพที่ต้องการนำเสนอนวัตกรรมโซลูชันล้ำยุค รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนเผยหลากหลายมุมมอง เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ Net Zero กับการรวมตัวของผู้นำในภาคอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย และนักคิดเชิงนวัตกรรม ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทย พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ- คุณแซมมวล จีนบลังค์ APAC head of Google Maps จาก กูเกิล กับหัวข้อ "การสร้าง “แผนที่” สีเขียวโดยปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล" ค้นพบอัจฉริยภาพ AI และเทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูล ที่จะช่วยลดคาร์บอนและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน- คุณบุญรอด เยาวพฤกษ์ Managing Director - บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด กับหัวข้อ "จุดตรวจสอบเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ : ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการแข่งขันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลก”- รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กับหัวข้อ "การร่วมมือในการฟื้นฟูเมือง เพื่อการเติบโตของเมืองที่ยั่งยืน" เมื่อเมืองต้องเจอปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ แนวคิด "เมืองแห่งการฟื้นฟู" จึงถูกนำมาใช้ เพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืน แข็งแกร่ง และให้ความสำคัญกับคนเป็นหลัก- คุณปีเตอร์ ดูปองต์ CEO, Asia Clean Energy Partners and Co-Convenor, CDx กับหัวข้อ "วิกฤตคาร์บอน...เมื่อองค์กรต้องเลือกระหว่างโลกกับกำไร" เน้นย้ำความตึงเครียดระหว่างการดำเนินการโดยสมัครใจและการดำเนินการตามข้อบังคับ กับความพยายามของ CDx ในการเร่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขององค์กร- คุณทิชานก เครกเก้ - Project Manager Southeast Asia Power System Transformation จาก Agora Energiewende กับหัวข้อ "นโยบาย ความร่วมมือ และแนวทางของอาเซียนสู่การลดคาร์บอน" เทคโนโลยี และความร่วมมือระดับภูมิภาค กำลังกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านของภูมิภาคอาเซียน ไปสู่พลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรที่จะจุดประกายนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากเหล่าผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมโอกาสเชื่อมต่อธุรกิจกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ องค์กร และกลุ่มผู้สนับสนุนการเติบโตและการนำไปใช้จริงของโซลูชัน รวมถึงการนำเสนอผลงานโซลูชันที่โดดเด่น อาทิ- ยานยนต์ไฟฟ้า: Carnotfleet บริษัทเทคโนโลยีจากสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวหรือผลิตภัณฑ์ไปจนถึงก่อนถึงร้านค้าปลีก ที่แปลงสินทรัพย์ที่ไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิให้กลายเป็น Cold Chain อัจฉริยะได้ภายในไม่กี่นาที- เทคโนโลยีเมืองและอาคารสีเขียว: Skycool บริษัทเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนาโซลูชันการทำความเย็นที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยรังสี (Radiative Cooling) ช่วยลดการใช้พลังงานในระบบทำความเย็นได้สูงถึง 90%- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: Climind บริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนที่ใช้ AI สนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม Data-as-a-Service แปลงข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อนไปเป็นข้อมูลเชิงลึกในด้านความเสี่ยงและการประเมินคาร์บอน- เทคโนโลยีการเกษตร: Spiro Carbon บริษัทเทคโนโลยีด้านความยั่งยืนจากไทยที่พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับตรวจสอบและรายงานการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้- พลังงาน: HelicaFusion สตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันนิวเคลียร์ เพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนและปราศจากคาร์บอน โดยใช้เทคนิค "Heliotron" ซึ่งเป็นการใช้สนามแม่เหล็กแบบเกลียวควบคุมพลาสมากับโอกาสพบปะบุคคลในแวดวงต่างๆที่มีหลากหลายมุมมองและความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน ทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างองค์กรและบุคคลที่สามารถพัฒนาโซลูชันให้สร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ งาน Decarbonize Thailand Symposium 2025 ยังเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของงานที่อีเวนต์มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการจัดงานอีเวนต์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) ภายใต้ความร่วมมือของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และ เวคิน (ประเทศไทย) สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่พัฒนานวัตกรรมความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แพลตฟอร์มคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดงานทั้งหมด รวมถึงมีการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา เพื่อให้ผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพ ด้วยความมุ่งมั่นของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน