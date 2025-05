เกม - โลกเสมือนจริง เทรนด์ต่อหลังยุคโซเชียล

ปฐวีร์ อภิวัชรเจริญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ We Are Social ประเทศไทย เล่าให้ฟังถึงยุคเริ่มแรกของการใช้งานโซเชียลมีเดีย ที่ย้อนไปตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านโปรแกรมแชท อย่าง Instant Messenger ต่างๆ ก่อนเข้าสู่ยุคของการใช้งานโซเชียลมีเดีย ที่เริ่มต้นจากการใช้สื่อสาร และติดตามครอบครัว และกลุ่มเพื่อนก่อนขยายไปสู่โลกของโซเชียลที่เป็นการไถฟีดเพื่อดูเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะจากกลุ่มเพื่อน แต่เป็นคอนเทนต์ที่ผู้ใช้ด้วยกันสร้างขึ้นมาในลักษณะของ User Generate Content“ผู้ที่ถือครองความสนใจของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากในยุคก่อนหน้านี้ที่เริ่มจากสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี วิทยุ ตามด้วยยุคของโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ก่อนเข้าสู่ยุคใหม่คือแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง”โดย ‘Virtual Platform’ กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Z และ Gen Alpha ที่สร้างตัวตนขึ้นมาอยู่ในโลกเสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็น Roblox Fortnite Minecraft หรือ Zepetoความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มเกมที่เป็นโลกเสมือน คือเปิดทางให้ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ไม่จำกัดเฉพาะผู้บริโภคเฉพาะในแต่ละพื้นที่เท่านั้น แต่สามารถเข้าไปทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนทั่วโลก ช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารได้กว้างมากขึ้นส่วนสำคัญที่แบรนด์จะสร้างการรับรู้ในโลกเสมือน ไม่จำเป็นต้องทุ่มเฉพาะแพลตฟอร์มใด แพลตฟอร์มหนึ่ง เพราะหลายๆ แบรนด์เลือกใช้งานไปตามกลยุทธ์ และกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะได้ เนื่องจากแต่ละเวอร์ชวลแพลตฟอร์มก็จะมีกลุ่มผู้ใช้งานที่ต่างกันไปณัฐชนัน เชียภาณุมาศ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายครีเอทีฟ We Are Social ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า เทรนด์ของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังมุ่งสู่เวอร์ชวลเวิล์ด สิ่งที่แบรนด์ควรทำคือ เข้าไปอยู่ในโลกนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้อยู่ในกลุ่มผู้นำ บนเป้าหมายของ We Are Social คือการพาแบรนด์เข้าไปเป็นลีดเดอร์ในโลกใหม่ รวมถึงในอุตสาหกรรม