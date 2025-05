LINE NEXT จะร่วมมือกับ Tether เพื่อเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัล Tether (USD₮) ที่ออกบนเครือข่ายบล็อคเชนของ Kaia สู่บริการ Web3 บนแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง USD₮ ได้อย่างไร้รอยต่อบนบริการต่างๆ ของ LINE NEXTโดย USD₮ จะถูกผนวกเข้ากับกระเป๋าเงินดิจิทัลภายในแอป ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินและโอนเงินภายใน Mini Dapps บนแอปพลิเคชัน LINE ได้ นอกจากนี้ LINE NEXT ยังมีแผนที่จะใช้ USD₮ เพื่อมอบเป็นรีวอร์ดใน Mini Dapps เพื่อให้ผู้ใช้งาน LINE สามารถใช้งานสเตเบิลคอยน์LINE NEXT ยังมีเป้าหมายที่จะนำเสนอบริการและประสบการณ์ Web3 ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นให้กับผู้ใช้งานในเอเชีย ผ่านการเปิดตัวสเตเบิลคอยน์บน Kaia ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมต่างๆ มีความเสถียรด้วยค่าสเตเบิลคอยน์อ้างอิงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ใหญ่ที่สุดโลก จากความร่วมมือในครั้งนี้ย็องซู โค ซีอีโอของ LINE NEXT กล่าวว่า การนำ USD₮ มาใช้ในครั้งนี้เป็นการปูทางไปสู่การใช้งานเหรียญสกุลเงินที่อ้างอิงมูลค่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในเอเชีย โดยบริการที่ใช้สเตเบิลคอยน์ของเราจะช่วยให้ LINE NEXT สามารถนำบริการ Web3 มาสู่ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน LINE ได้มากยิ่งขึ้นขณะที่ เปาโล อาร์โดอิโน ซีอีโอของ Tether กล่าวว่า การเปิดตัว Tether บน Kaia เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานนับล้านคนเข้าถึงสเตเบิลคอยน์ได้ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนของ LINE NEXT จะช่วยให้ผู้ใช้งาน LINE กว่า 200 ล้านคนสามารถมีส่วนร่วมกับสินทรัพย์ดิจิทัลในชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้ Mini Dapps ที่เปิดตัวในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์บนระบบนิเวศ Kaia ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Dapp Portal หรือบัญชีทางการ (LINE Official Account) ของแต่ละ Dapp ซึ่งช่วยผู้ใช้งานสามารถใช้งานบริการที่หลากหลาย ทั้งเกมบน แพลตฟอร์มโซเชียล และคอนเทนต์ต่างๆ ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน LINE