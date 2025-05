‘True Vision’ ปรับตัวสู่ OTT ผ่าน TrueVisions NOW

นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การพัฒนาแพลตฟอร์ม TrueVisions NOW ออกมานับเป็นการขยายบริการของทรู วิชั่นส์ ไปสู่ผู้ให้บริการ OTT (Over-the-Top) ที่เป็นการรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มตัว“การมีแพลตฟอร์มที่ผสานจุดแข็งของทรูวิชั่นส์ ที่รวมคอนเทนต์กีฬา และบันเทิงเข้าด้วยกัน จะทำให้ TrueVisions NOW เป็น Home of Entertainment ภายใต้การทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับโลก และในประเทศไทย จะทำให้แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยอย่างแน่นอน”ปัจจุบันบริการบอกรับสมาชิกของทรู วิชั่นส์ นำเป็นผู้ให้บริการอันดับที่ 2 ในตลาดด้วยจำนวนฐานลูกค้ากว่า 1.3 ล้านราย โดยผู้นำในตลาดเวลานี้คือ Netflix ซึ่งการปรับตัวสู่การเป็นผู้ให้บริการ OTT ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสู่การแข่งขันใหม่ของทรู วิชั่นส์ ในตลาดออนไลน์ด้วยTrueVisions NOW ออกแบบมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้งานยุคใหม่ที่ต้องการเข้าถึงคอนเทนต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถดูย้อนหลังได้ ซึ่งจะมีทั้งรายการทีวี ซีรีส์ ภาพยนต์ อนิเมะ รวมถึงคอนเทนต์ไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เข้ามาเสริมนอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์แอปพลิเคชันระดับโลก ทั้ง iQIYI, WeTV, HBO, VIU และ NETFLIX ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนท์คุณภาพที่หลากหลายได้ในที่เดียวเบื้องต้น TrueVisions NOW พร้อมให้สมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียมและเคเบิลได้สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ ด้วยสิทธิพิเศษทดลองใช้งานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนผู้ที่สนใจสมัครใช้งาน TrueVisions NOW สามารถเลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น- TrueVisions NOW POP: ราคา 119 บาท/เดือน สนุกกับซีรีส์ หนังไทย และเชียร์กีฬาไทย- TrueVisions NOW PLUS: ราคา 249 บาท/เดือน เต็มอิ่มกับซีรีส์นานาชาติ กีฬาดัง F1, ฟุตบอลลีกยุโรป และฟรีคอนเทนท์จาก iQIYI- TrueVisions NOW PRIME: ราคา 449 บาท/เดือน สนุกทั้งครอบครัวกับภาพยนตร์ วาไรตี้ กีฬาโลก MotoGP, NBA, NFL และคอนเทนท์จาก iQIYI และ WeTV- TrueVisions NOW MAX: ราคา 2,155 บาท/เดือน สุดยอดความบันเทิงและกีฬาทั้งหมด พร้อมคอนเทนท์จาก iQIYI, WeTV, MAX, VIU และ NETFLIXทั้งนี้ แอปพลิเคชัน TrueVisions NOW พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบนสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW บน App Store (iOS), Google Play (Android) และ TV STORE ต่างๆ อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV