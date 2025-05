AIS ร่วม ปภ. ทดสอบเตือนภัยฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 บรรลุเป้าหมาย

AIS ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดทดสอบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบ Cell Broadcast ครั้งที่ 1 ในระดับเล็ก โดยดำเนินการภายในอาคารราชการ 5 แห่ง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย, อุบลราชธานี, สุพรรณบุรี, สงขลา และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดสอบบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความพร้อมของระบบในการรองรับการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินอย่างแม่นยำและรวดเร็วการทดสอบในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยมีกำหนดส่งข้อความทดสอบในระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับกลาง 5 พื้นที่ ประกอบด้วย อ.เมืองลำปาง, อ.เมืองนครสวรรค์, อ.เมืองนครราชสีมา, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และเขตดินแดง กรุงเทพฯ และวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับใหญ่ 5 พื้นที่ ประกอบด้วยจ.เชียงใหม่, จ.อุดรธานี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานครโดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จะได้รับข้อความที่ใช้ในการทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุว่า "ทดสอบการแจ้งเตือน Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก" "This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM). No action required" ซึ่งภายหลังจากการทดสอบ ในแต่ละระดับ จะมีประเมินประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที