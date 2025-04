ตื่นตัว ไม่ตื่นตูม! เครือข่าย ทรู ดีแทค พร้อมแล้ว ปภ.ประกาศทดสอบระบบ Cell Broadcast

เพื่อยกระดับความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ... ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมร่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมเปิดทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน (Cell Broadcast ) ทั่วประเทศ เต็มรูปแบบ 3 ระดับ เล็ก-กลาง-ใหญ่ ผ่านเครือข่ายทรู ดีแทค เครือข่าย 5G อันดับ 1 รายแรกติดตั้งระบบเตือนภัย Cell Broadcast ครบทุกสถานีฐานทั่วประเทศ• ครั้งที่ 1: วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น.ทดสอบระดับเล็กพื้นที่: ศาลากลางจังหวัดเชียงราย, อุบลราชธานี, สุพรรณบุรี, สงขลา และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร A และ B) กรุงเทพฯ (อาจส่งผลกระทบถึงบริเวณใกล้เคียง)• ครั้งที่ 2: วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น.ทดสอบระดับกลางพื้นที่: อำเภอเมืองในจังหวัดลำปาง, นครสวรรค์, นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี และเขตดินแดง กรุงเทพฯ (อาจส่งผลกระทบถึงบริเวณใกล้เคียง)• ครั้งที่ 3: วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น.ทดสอบระดับใหญ่พื้นที่: จังหวัดเชียงใหม่, อุดรธานี, พระนครศรีอยุธยา, นครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ (อาจส่งผลกระทบถึงบริเวณใกล้เคียง)ผู้ใช้งานจะเห็นข้อความดังนี้บนหน้าจอมือถือ พร้อมเสียงเตือนภัยที่ดังขึ้น:• ภาษาไทย:"ทดสอบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก"• ภาษาอังกฤษ:"This is test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) No action required"• มีเสียงเตือนดังเตือน• ข้อความ Pop-up ปรากฏบนหน้าจอสมาร์ทโฟนที่อยู่ในพื้นที่ทดสอบ• ผู้ที่เปิดเครื่อง และเชื่อมต่อเครือข่าย 4G/5G ในพื้นที่ที่กำหนด• มือถือที่อัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 11 ขึ้นไป หรือ iOS 18 ขึ้นไป• ผู้ที่ปิดเครื่อง, เปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane Mode), ใช้งาน Wi-Fi only หรือเชื่อมต่อ 2G/3G• มือถือที่ไม่รองรับระบบแจ้งเตือน Cell Broadcast• ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ทดสอบลูกค้าทรู ดีแทค เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อความปลอดภัยให้ทุกคน 'ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตูม' รับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที