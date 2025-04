ไทยเจ้าภาพเวทีโลก! ดันจริยธรรม AI สู่สากล นำโดยรองนายกฯ ประเสริฐ

งานนี้ร่วมจัดโดย 3 กระทรวงหลักของไทย (ดีอี, อว., ศธ.) และ UNESCO เปิดเวทีให้ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการจาก 194 ประเทศสมาชิก แลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ เพื่อวางรากฐานจริยธรรม AI ที่โปร่งใส เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ‘UNESCO Recommendation on the Ethics of AI’ สู่การปฏิบัติจริงประเด็นหารือสำคัญครอบคลุม สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูล, ธรรมาภิบาล AI, AI กับการศึกษา, นวัตกรรมและการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึง AI และอนาคตแรงงานนายประเสริฐ ย้ำว่า ไทยพร้อมเป็นผู้นำด้านจริยธรรม AI ร่วมกับประชาคมโลก แสดงศักยภาพผ่านบทบาทเชิงรุกในการขับเคลื่อนนโยบาย AI และการเปิดตัว AI Governance Practice Center ศูนย์กลางพัฒนาขีดความสามารถด้าน AI Governance แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและ Soft Power ไทย พร้อมกิจกรรม Side Event ภายใต้ “Bangkok AI Week 2025” อาทิ การแข่งขัน AI Pitching และ Call for Papers เพื่อร่วมสร้าง "แลนด์มาร์กด้านจริยธรรมและนโยบาย AI" ในไทย