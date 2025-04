UIH ร่วมมือ AiFi ยกระดับประสบการณ์ “Smart Retail” ด้วยเทคโนโลยี AI

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ AI Solution อย่างครบวงจร จับมือกับ AiFi ผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์ม Autonomous Store หรือ ร้านค้าอัตโนมัติไร้พนักงาน เปิดตัว AI Retail Solution ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งสู่ยุคใหม่ในงาน “AI-Powered Intelligence for Retail” พร้อมผลักดันผู้ค้าปลีกไทยก้าวสู่ Smart Retail อย่างเต็มรูปแบบคุณเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม UIH กล่าวว่า หลักเกณฑ์สำคัญของ UIH ในการเลือกพันธมิตร จะเลือกจากโซลูชันให้บริการลูกค้า ซึ่งโซลูชันนั้น จะต้องได้รับการยอมรับจากการทำตลาดมาแล้วว่าเกิด Value จริง อย่างเช่นเลือกร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ AiFi ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Autonomous Store ระดับโลกโดย UIH มีจุดแข็งความเชี่ยวชาญในเรื่อง Digital Infrastructure พร้อมกำลังเข้าสู่ AI Transformation Partner มีศักยภาพ ให้บริการโซลูชันหลักได้แก่ Cloud , Cybersecurity, Application และ Data Center เป็นการสร้างความพร้อมเป็น “ AI Ready Provider” ที่ต่อยอดการสร้าง Value ให้กับธุรกิจของลูกค้าด้วยความร่วมมือระหว่าง UIH และ AiFi ร้านค้าปลีกสามารถเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนเลือกสินค้าไปจนถึงชำระเงิน โดยไม่ต้องผ่านแคชเชียร์ ผู้บริโภคเพียงหยิบสินค้าแล้วเดินออกจากร้าน ระบบ AI จะทำการระบุรายการสินค้าแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องอัจฉริยะและเทคโนโลยี Computer Vision จากนั้นทำการตัดยอดการชำระเงินอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน AiFi App พร้อมส่งใบเสร็จดิจิทัลให้ทันทีAiFi เป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์ม AI-Powered Autonomous Retail ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับการให้บริการ แบบครบวงจร (All-in-One) สำหรับร้านค้าปลีก ไม่เพียงแค่ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Shopping) แต่ยังช่วยลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค และแก้ปัญหาความล่าช้าในการรอคิวแบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ร้านค้าปลีกยังสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด การจัดเรียงสินค้า และเพิ่มรายได้จากการโฆษณา โดยไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตน (No Facial Recognition Storage)ในฐานะ UIH เป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จึงพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยบริการ AI Solution ครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างเครือข่ายอัจฉริยะ, คลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ AI, ความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการทรานส์ฟอร์มด้วย Agentic AIทั้งนี้การร่วมมือของ UIH กับ AiFi จะช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถบริหารจัดการ สินค้าคงคลัง, การชำระเงิน, และ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แบบครบวงจร พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค Retail Tech Transformation ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการจัดการ การลงทุนได้ดีที่สุด