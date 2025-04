NT ปิดฉาก NT Mobile ส.ค.นี้ ย้ายลูกค้าสู่ my by NT แทน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการ NT Mobile ล่วงหน้า หลังใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และ 2300 MHz ซึ่งเป็นฐานหลักในการให้บริการ NT Mobile จะหมดอายุลงในวันที่ 3 ส.ค.68 นี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการใช้งาน NT ยืนยันว่าจะดำเนินการโอนย้ายลูกค้า NT Mobile ไปยังโครงข่ายบริการ my by NT บนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยอัตโนมัติในช่วงเดือน มิ.ย.68 โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดเมื่อลูกค้าได้รับการโอนย้ายเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง SMS ต้อนรับพร้อมแจ้งรายละเอียดแพ็กเกจใหม่และการตั้งค่า APN สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ต พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ "ปิด-เปิดเครื่อง" เพื่อให้การใช้งานลื่นไหลต่อเนื่องNT ระบุว่า จะจัดการแพ็กเกจเดิมของลูกค้าทั้งแบบรายเดือนและเติมเงินอย่างเหมาะสม พร้อมนำเสนอแพ็กเกจใหม่ที่รองรับการใช้งานในระบบ my by NT เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างไม่มีสะดุดข้อมูล ณ มี.ค. 68 พบว่า my by NT มีผู้ใช้งานรวม 2,178,913 ราย แบ่งเป็นลูกค้ารายเดือนราว 200,000 ราย และแบบเติมเงินอีกประมาณ 1.97 ล้านราย โดยในกระบวนการโอนย้ายจาก NT Mobile สู่ my by NT จะครอบคลุมลูกค้ากว่า 300,000 ราย ซึ่งแบ่งเป็นลูกค้ารายเดือน 10% ที่เหลือเป็นแบบเติมเงินนอกจากนี้ NT ยืนยันว่า การสิ้นสุดบริการ NT Mobile จะไม่กระทบต่อบริการอื่นๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Fixed Broadband), โทรศัพท์พื้นฐาน, Data Center, Cloud, วงจรเช่า (Leased Line), โซลูชัน ICT และบริการโทรคมนาคมอื่นๆ ซึ่งยังคงให้บริการตามปกติ พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด